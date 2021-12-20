Ясько рассказала об эпизодах потери памяти у Саакашвили

Системное давление и пытки в Глданской тюрьме, которым подвергался экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, повлекли у него расстройство ментального здоровья. У политика возникают кратковременные эпизоды потери памяти.

Об этом рассказала в комментарии изданию "Грузия Онлайн" депутат Верховной Рады и гражданский партнер Саакашвили Елизавета Ясько после очередного свидания с ним в тюремном госпитале. Девушка уверена, что ее возлюбленному ни в коем случае нельзя возвращаться в казематы, поскольку это отрицательно скажется на его реабилитации.

"Пока по вопросу здоровья ничего нового: Михаил очень слаб. Могу еще раз сказать, что процесс реабилитации должен проходить на свободе. У него наблюдается посттравматический синдром, который сказывается как на физическом состоянии, так и на ментальном", – рассказала политик.

Видео дня

Слова Ясько подтвердил и адвокат Саакашвили Бека Басилая. В эфире телеканала "Украина 24" он рассказал, что за состоянием Саакашвили следят сразу три консилиума: государственный, инициированный омбудсменом и грузинский центр "Эмпатия".

"Но судьи даже не могут принимать решения о том, может ли Саакашвили совершать звонки. Что уж говорить о таких сложных вопросах, как психологическое состояние заключенного, что может послужить причиной для освобождения", – указал Басилая.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, из тюремного заключения Михаил Саакашвили может выйти уже с инвалидностью.