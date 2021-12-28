Саакашвили собрались снова перевести в тюрьму: он потерял сознание

Минюст Грузии принял решение о переводе бывшего президента Михеила Саакашвили из военного госпиталя в Гори назад в Руставскую тюрьму. Услышав такую новость от сотрудников пенитенциарной системы вечером 28 декабря, тот потерял сознание.

Об этом в общении с журналистами сообщила мать политика Гиули Аласания. Как пишет российский "Интерфакс", ее слова подтвердила представитель Народного защитника Грузии Анна Джаниашвили, которая встречалась с заключенным в медучреждении.

"По его словам, представители пенитенциарной службы вошли к нему в палату и пытались вывести из госпиталя. Саакашвили заявил, что оказал сопротивление и в какой-то момент потерял сознание", – отметила она.

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Джаниашвили добавила, что у политика было "очень высокое давление". Из-за этого врачи "приостановили перевод экс-президента".

Со своей стороны его личный врач Николоз Кипшидзе подчеркнул, что вечером понедельника Саакашвили "без объяснения причин" не впустили в медучреждение в Гори. По убеждению медика, политика нельзя отправлять назад в тюрьму, а нужно лечить в многопрофильной гражданской клинике.

Кипшидзе добавил, что решение о переводе заключенного, предположительно, в Руставскую тюрьму было принято Минюстом на основании заключения одного из врачей госпиталя.

"Я не знаю, кто именно подписал справку о состоянии здоровья Саакашвили, но подписывать такую справку было нельзя. Он на данный момент является больным средней тяжести, и его ни в коем случае нельзя возвращать в тюрьму. Несколько часов назад он получил очередную стрессовую травму, которая может очень негативно отразиться на его здоровье", – заявил медик после новости о потере сознания политика.

Кипшидзе также указал на распространение крайне тревожной информации якобы о готовности Саакашвили вновь начать голодовку.

"Этого нельзя допустить, так как мы можем потерять Михеила. Я настоятельно требую перевести его на лечение в многопрофильную гражданскую клинику или за границу", – высказался врач.

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