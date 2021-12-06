Ясько заявила, что над Саакашвили проводили 'фармакологические пытки'. Видео

Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько заявила, что бывшему президенту Грузии Михеила Саакашвили выписывали психотропные препараты. Его якобы планируют физически устранить.

Такое заявление нардеп сделала в своем новом видеообращении в Facebook. Ясько рассказала, что она посетила политика на минувших выходных (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Она отметила, что таким образом к Саакашвили применяли "фармакологические пытки".

"К Михаилу Саакашвили применяли фармакологические пытки – предписывали психотропные препараты без необходимости!" – пояснила Ясько.

Видео дня

По ее словам, препараты якобы давали в течении нескольких недель без необходимости.

"Серьезные препараты, влияющие на реакцию и психологическое состояние. По нашей информации, дозу планировали увеличивать, пока он не потерял бы слух, зрение и т.д. Сейчас у него серьезные проблемы со сном, он постоянно находится в тревожном состоянии, ухудшается слух, зрение и общее состояние здоровья", – рассказала нардеп.

Она подчеркнула, что Саакашвили вовремя прекратил прием психотропов, иначе он не смог бы выступить в суде.

"Этот факт (применение психотропов – ред.) свидетельствует о том, что есть четкий план и намерение физического уничтожения Михаила", – добавила Ясько.

Ранее она заявляла, что Саакашвили подвергается системным пыткам в военном госпитале в Гори.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Сергей Власенко назвал условие, которое позволит передать Саакашвили в Украину. Для этого потребуется серьезная дипломатическая работа.