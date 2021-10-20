Ясько рассказала об отношениях с Саакашвили: это подарок, который нужно ценить. Видео

Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько заявила, что считает свои отношения с третьим президентом Грузии, главой Исполнительного комитета реформ Украины Михеилом Саакашвили "большим подарком, который нужно ценить". Она рассказала, что познакомилась с политиком задолго до президентства Владимира Зеленского, а "сильная связь" между ними завязалась в апреле 2020 года.

В интервью главному редактору издания ГОРДОН Алесе Бацман, опубликованном на ее канале на Youtube в среду, 20 октября, Ясько призналась, что они с Саакашвили похожи и между ними "связь на разных уровнях".

"Я человек, у которого очень много разных страниц в жизни было, но такая уникальная страница (впервые, – Ред.). Когда она только начиналась, мы понимали, что очень похожи, что имеем очень сильную связь на разных уровнях – интеллектуальную, эмоциональную, духовную", – сказала Ясько.

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Представительница "Слуги народа" рассказала, что ее отношения с политиком начались не сразу, поскольку она встречалась с другим.

"После того, как предыдущие отношения закончились, я сделала шаг, чтобы быть честной с собой и чтобы мы были вместе", – сказала нардеп.

Она добавила, что главным качеством Саакашвили считает доброту, которая, по ее мнению, является и его проблемой.

"Он доверяет людям, всегда дает им второй, третий, четвертый шанс. Он импульсивный, но он все равно всегда думает о людях лучше", – отметила Ясько.

Также нардеп рассказала, что не считала нужным афишировать свои отношения с политиком и, если бы не его арест в Грузии, скорее всего, о них не стало бы известно широкой общественности. Ясько добавила, что будет защищать Саакашвили и подчеркнула, что он за нее "сделал бы очень многое".

"Я человек, который очень сильно его любит как человека, как мужчину, как политика, как большого деятеля. Конечно, я буду его защищать. Конечно же, голос моей поддержки я не буду глушить. Когда вы вместе, по-другому нельзя. Я знаю, что он бы за меня очень многое сделал. С моей стороны то же самое", – сказала Ясько.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в романе с Елизаветой Ясько экс-президента Грузии уличили в ноябре 2020-го. Девушка моложе его на 22 года. Отмечалось, что она периодически жила в резиденции Саакашвили в поселке Лесники на Киевщине.

После задержания политика в Грузии 1 октября 2021-го народный депутат от фракции "Слуга народа" опубликовала пост с фактическим признанием в отношениях. Она заявила, мол, "мы вместе, любим друг друга и поддерживаем".