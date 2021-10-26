Ясько рассказала о свиданиях с Саакашвили в тюрьме: мы разговариваем через стекло

Народный депутат партии "Слуга народа" Елизавета Ясько рассказала, что видится со своим возлюбленным, экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили, который находится в тюрьме, через стекло. На свидание ей не разрешают проносить личные вещи – телефон, бумаги и даже украшения.

Об этом она рассказала в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. У самого Саакашвили в тюрьме нет доступа к интернету и к мобильной связи. Есть телевизор и общение с адвокатами.

"Вначале ты заходишь в тюрьму. После того, как тебя проверяют, ты сдаешь тест на антиген, потом тебя ведут долго через разные коридоры и на улице, там решетки. И потом есть комната для встреч. Это комната через стекло. То есть вы разговариваете через стекло", – сказала нардеп.

Видео дня

Она добавила, что последнее ее свидание с Саакашвили длилось четыре часа и все это время у нее не было возможности к нему прикоснуться.

"Мы четыре часа разговаривали совершенно о разном: и о политическом, и о личном, и о состоянии его здоровья, что в мире происходит. Для него очень важно, конечно же, иметь информацию сейчас. У него этой информации не так много", – подчеркнула она.

Ясько также рассказала, что грузинский политик чувствует себя "плохо физически, но морально его дух в очень хорошей форме, потому что он боец". По словам нардепа, для Саакашвили было важно увидеть, как много людей вышло на митинг в его поддержку. Акция состоялась 16 октября в центре Тбилиси.

"По разным данным – их было не менее 50 тысяч человек, по другой информации, 60-70 тысяч", – отметила Ясько.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в романе с Елизаветой Ясько экс-президента Грузии уличили в ноябре 2020-го. Девушка моложе его на 22 года. Отмечалось, что она периодически жила в резиденции Саакашвили в поселке Лесники на Киевщине.

После задержания политика в Грузии 1 октября 2021-го народный депутат от фракции "Слуга народа" опубликовала пост с фактическим признанием в отношениях. Она заявила, мол, "мы вместе, любим друг друга и поддерживаем".