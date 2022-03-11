Япония и Македония поддержали иск Украины против России в Гааге

Иск Украины в Россию в Гааге поддержали еще две страны. К заявлению о ситуации в Украине присоединились Северная Македония и Япония.

Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Международный уголовный суд: Япония и Северная Македония присоединились к заявлению по ситуации в Украине! Уже 41 страна! Справедливости быть!" - написала она.

Напомним, Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН 27 февраля, на третий день после начала вторжения Путина в наше государство.

А 1 марта прокурор суда в Гааге сам инициировал старт расследования нападения РФ на Украину.

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Уже через два дня Гаагский трибунал начал расследование возможных военных преступлений РФ. И есть все шансы, что на скамье подсудимых, а впоследствии – и в тюрьме – окажется сам Путин и все его генералы и командиры.

Пока же Украина собирает доказательства военных преступлений российских оккупантов: для этого, в частности, запустили чат-бот.