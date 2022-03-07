В Украине запустили чат-бот для сбора доказательств военных преступлений России в нашей стране

Россия должна ответить и обязательно ответит за нападение на Украину, ведь каждый день приносит новые доказательства Гаагскому трибуналу. Служба безопасности Украины запустила в Telegram бот, предназначенный для сбора информации по военным преступлениям России в нашей стране.

Об этом сообщили в СБУ. В украинской спецслужбе отметили, что их – не только защищать свою страну, но и фиксировать информацию о преступлениях российской армии; чтобы никто не ушел от ответственности. А потому и запущен новый сервис – официальный бот @russian_war_tribunal_bot (инструмент доступен по ссылке ).

"Просим каждого, кто имеет подтверждение военных преступлений армии РФ, сообщить о них. Уже сегодня Международный уголовный суд в Гааге начал расследовать дело войны РФ против Украины. Поэтому захватчики должны ответить за все, что они совершают на нашей земле! У военных преступлений нет срока" давности!", – отметили в СБУ.

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Также в СБУ напомнили, что официальный чат-бот для сообщений о движении вражеской техники и ДРГ @stop_russian_war_bot работает вовсю. И с его помощью ВСУ смогли обезвредить немало российских танков.