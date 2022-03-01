Прокурор суда в Гааге сам инициировал начало расследования по нападению РФ на Украину

Королевский прокурор суда в Гааге, Нидерланды, Карима Хан заявил, что открывает расследование вторжения России на суверенную территорию Украины, поскольку это деяние подпадает под все критерии военных преступлений, а также преступлений против человечности.

Его команда уже занялась процессом сборов всех возможных улик, подтверждающих виновность Москвы перед украинской нацией. Об этом он заявил в официальном обращении.

"Следующим шагом является продолжение процесса запроса и получения разрешения Палаты предварительного производства Суда на начало расследования", – указал прокурор.

Карима Хан добавил, что будет обращаться за поддержкой в проведении этого расследования к международным коллегам. Он убежден, что они проявят интерес к данному прецеденту и смогут предоставить сотрудников для профессиональной помощи.

Видео дня

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Франция и Германия ввела санкции против российских бизнесменов, теперь их недвижимое имущество на территории этих двух государств арестовано.