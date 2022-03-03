Гаагский трибунал приступил к расследованию возможных военных преступлений РФ

Международный уголовный суд в Гааге (Нидерланды) немедленно приступит к активному расследованию российской агрессии в Украине. Сбор доказательств о возможных военных преступлениях РФ уже начался.

Об этом говорится в заявлении главы Офиса прокурора МУС Карима Хана. По его словам, 39 государств-членов суда потребовали продолжить расследование. Это Британия, Канада, Чехия, Австрия, Грузия, Франция, Германия, Нидерланды, Польша и другие государства.

Иск государств-членов ускоряет расследование, поскольку прокурору теперь не нужно запрашивать одобрение суда в Гааге.

"Несколько минут назад я уведомил Президиум МУС о своем решении немедленно приступить к активному расследованию ситуации. Наша работа по сбору доказательств уже началась", – сказал Хан. Он отметил, что расследование будет охватывать инциденты в Украине с 2013 года по настоящее время. Речь идет про "любые прошлые и текущие обвинения в военных преступлениях, преступлениях против человечности или геноциде, совершенных на любой части Украины любым лицом".

Видео дня

По его словам, офис "уже нашел основания полагать, что преступления, подпадающие под юрисдикцию суда, были совершены".

Отметим, что Офис прокурора Международного суда в Гааге с 2015 года анализировал нарушение норм международного гуманитарного и уголовного права в Украине. Наше государство передало на рассмотрение суда два заявления – относительно событий на Майдане Независимости во время Революции Достоинства, а также в Крыму и на Донбассе. Украина предоставило доказательства тяжелых военных преступлений и преступлений против человечности.

27 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина официально подала иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Страна-агрессор должна ответить за содеянное.

В то же время генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пообещала доказать в Гааге, что Путин – самый большой военный преступник ХХІ века. Она объяснила, за какие преступления высшее руководство РФ должно сесть на скамью подсудимых в Гааге. Речь идет о преступлениях России с точки зрения международного права:

против мира и человечности;

развязывание и ведение агрессивной войны;

массовые убийства мирного населения;

применение оружия массового поражения и запрещенных международным правом видов вооружения.

Ранее стало известно, что Королевский прокурор суда в Гааге Карим Хан заявил, что открывает расследование вторжения России на суверенную территорию Украины, поскольку это деяние подпадает под все критерии военных преступлений, а также преступлений против человечности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пресс-службе Международного суда ООН заявили, что учреждение назначило дату первого рассмотрения дела против России из-за ее нападения на Украину. Заседание состоится 7 и 8 марта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!