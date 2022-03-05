Прокурор Нюрнбергского процесса, судивший лидеров нацистской Германии, заявил, что заключение Путина в тюрьму – реально

Последний из оставшихся в живых обвинителей Нюрнбергского процесса Бенджамин Ференц заявил, что Путин может и должен предстать перед трибуналом в Гааге. 102-летний бывший прокурор заявил, что действия Кремля и России в Украине сегодня - это преступление против человечности.

Об этом Ференц заявил в интервью изданию Мirror.

По мнению обвинителя Нюрнбергского процесса, преступления России в Украине не вызывают сомнений. Доказательств того, что оккупанты сознательно уничтожают гражданское население и используют запрещенные кассетные боеприпасы неизбирательного действия - предостаточно.

"Преступления, которые сейчас совершает Россия против Украины, являются позором для человечества, виновные должны быть привлечены к ответственности за агрессию, преступления против человечности и убийства. Как только преступников начнут таскать по суду, мы будем счастливее", - заявил Ференц.

Видео дня

Чтобы Путин и его окружение предстали перед судом, доказанные военные преступления должны быть непосредственно связаны с ними. Чтобы их арестовать, возможно, потребуется совершенно новое правительство - считает обвинитель Нюрнберга.

При этом, он не сомневается, что Путина можно посадить в тюрьму, как в свое время это было сделано с главой боснийских сербов Радованом Караджичем.

"Это вполне реально. Все, что нам нужно - это решимость сделать это. Они живут не на Луне", - подчеркнул Ференц, комментируя перспективы будущих обвинительных переговоров.

"Я хочу видеть Путина за решеткой, это возможно", - добавил он.

Также Бенджамин Ференц отметил, что был шокирован ударом рашистов по месту захоронения десятков тысяч жертв нацистского режима - Бабьему Яру в Киеве. В свое время, возглавляя обвинение на судебном процессе против нацистов, он своими глазами видел ужасы немецких концлагерей и вынужден был лично разрывать могилы жертв нацистского режима в поисках доказательств.

"Последний оставшийся в живых обвинитель на Нюрнбергском процессе, призванный осудить нацистов за военные преступления Второй мировой войны, снова смотрит в белки глаз этих монстров 75 лет назад. События на Украине отбросили его назад, заставили его трагически осознать, что он прожил достаточно долго, чтобы увидеть угрозу повторения истории, несмотря на все, за что отстаивал и навязывал Нюрнберг. Когда он узнал , что во вторник путинские войска взорвали братскую могилу, в которой погибло 33 771 человек, в основном евреи, он был подавлен", - описывает Мirror состояние единственного выжившего обвинителя нацистов.

Среди 22 нацистов, которых с помощью Ференца осудили за военные преступления, двое были организаторами резни в Бабьем Яру в Киеве в сентябре 1941 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что прокурор суда в Гааге сам инициировал начало расследования по нападению РФ на Украину.

А в Великобритании подчеркнули: перед трибуналом кроме российской правящей верхушки предстанут российские генералы и офицеры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!