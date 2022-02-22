Янукович 8 лет назад сбежал из Украины: Рада признала его самоустранившимся. Фото и видео

Ровно восемь лет назад, в ночь на 22 февраля 2014 года четвертый президент Украины Виктор Янукович вместе с ближайшим окружением покинул территорию страны. Поначалу он выехал в Харьков, где при поддержке Кремля пытался организовать съезд об отделении восточных областей.

Но этому плану не суждено было реализоваться. Лидер государства и большинство членов Кабинета министров сбежали в Россию.

Когда об этом стало известно, 22 февраля утром тысячи активистов, журналистов и волонтеров прибыли в Межигорье, чтобы лично убедиться в бегстве президента. До этого туда допускались только избранные.

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В резиденции Януковича действительно никого не было. В Днепре плавали документы, а записи камер видеонаблюдения показали, что ночью из Межигорья спешно вывезли несколько грузовиков с ценными вещами.

На заседании 22 февраля депутаты Верховной Рады приняли отставку спикера парламента Владимира Рыбака и его заместителя Игоря Калетника, констатировав распад правящей коалиции. Новым спикером избрали Александра Турчинова.

В то же время 328 голосами депутаты поддержали постановление о том, что Янукович самоустранился с должности президента, и назначили внеочередные выборы главы государства на 25 мая.

А 25 февраля Генеральная прокуратура объявила, что возбудила против Януковича уголовное дело за массовые убийства и объявила беглеца в розыск.

Народные депутаты также проголосовали за назначение и.о. главы МВД Арсена Авакова, недоверие генпрокурору Виктору Пшонке и приняли постановление об освобождении Юлии Тимошенко из тюрьмы. В тот же день лидер "Батьківщини" вышла из тюремной больницы в Харькове и уже вечером выступила со сцены киевского Майдана.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ сообщили о смерти Людмилы Янукович. Пресс-секретарь беглого президента Виктор Кирасир опроверг эту информацию.

Напомним также, в годовщину Евромайдана Янукович обратился к Украине. Беглый президент, который в Украине приговорен к пожизненному наказанию, раскритиковал нынешнюю власть и заявил, что у него есть новый план развития государства.