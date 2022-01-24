СМИ массово пишут о смерти Людмилы Янукович, но это фейк: кто 'вбросил' информацию

Политтехнолог Владимир Петров заявил, что в воскресенье, 23 января, якобы умерла Людмила Янукович – жена бывшего президента Украины Виктора Януковича. В свою очередь пресс-секретарь экс-президента опроверг данную информацию.

В своем Telegram-канале Петров пишет, что смерть якобы наступила 23 января. При этом никаких подробностей политтехнолог не предоставил. В то же время пресс-секретарь Януковича Виктор Кирасир на своей странице Facebook написал, что сообщения о смерти Людмилы Янукович – ложь.

"Людмила Янукович умерла час назад. Всегда жалел эту по сути беззлобную простую донецкую бабу, у которой в жизни сложилось всё слишком хорошо для того, чтоб спокойно вывозить всё, что на неё свалилось", – написал политтехнолог Петров.

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По словам пресс-секретаря Януковича, распространяемая информация о смерти Людмилы Янукович не более чем черный пиар.

"О семье Януковичей какой лжи только не писали. Но подобное переходит все человеческие границы. В свою очередь желаем Людмиле Александровне и всем крепкого здоровья", – пишет Кирасир.

Стоит отметить, что информация о смерти Людмилы Янукович быстро распространилась в средствах массовой информации.

Напомним, после начала агрессии Российской Федерации в 2014 году, сообщалось, что Людмила Янукович переехала жить в оккупированный Крым.