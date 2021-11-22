Янукович внезапно обратился к украинцам по случаю восьмой годовщины Майдана и заговорил об эскалации на Донбассе

Четвертый президент Украины Виктор Янукович обратился к украинца по случаю восьмой годовщины Майдана. Он поднял тему войны на Донбассе, энергетического кризиса в стране, а также раскритиковал действия власти. Сбежавший президент даже позволил себе предложить новую стратегию развития для Украины.

Текст его обращения опубликован в Facebook пресс-секретаря Януковича Юрия Кирасира. Четвертый президент, приговоренный в Украине к пожизненному наказанию, в частности, говоря о нашей стране как воюющей, задался вопросом, "что дальше?"

"Где мир, обещанный как майданной властью, так и той, которая пришла ей на смену? Ведь в 2019 году народу пообещали, что с войной будет покончено. И с коррупцией, и с социальной несправедливостью, и с беззаконием и прочим. Именно на этих обещаниях ведь и пришли к власти", – заявил сбежавший глава государства.

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Он констатировал, что якобы по сравнению с прошлым годом ситуация на Донбассе ухудшилась и сейчас речь уже идет о том, как избежать полномасштабных военных действий.

"Очередной министр обороны, который до этого назначения занимался, в том числе, вопросом возвращения Донбасса в состав Украины, объявляет, что не стоит идеализировать Минские соглашения", – сыронизировал Янукович.

При этом он подчеркнул, что якобы без участия РФ новый формат переговоров не может быть реализованным.

Также сбежавший президент раскритиковал действия Киева, который "пытается разыгрывать две совершенно взаимоисключающие партии" – с одной стороны, по мнению экс-президента, хвалится самостоятельностью власти, а с другой "заверяет всех, что и Париж, и Берлин готовы оказывать нам всяческую поддержку, не взирая на критику и объявляя о том, что минский формат уже неактуален".

Янукович предположил, что баланс интересов США в отношениях с союзниками по НАТО и с Россией может перевесить их интересы в Украине.

"В таком случае Украина окажется в очень незавидной ситуации, когда рассчитывать на поддержку ближайших соседей ей будет сложно, поскольку она испортила отношения практически со всеми, с кем имеет общую границу. И тогда, стыдливо опустив глаза, как в случае с обращением к Беларуси с просьбой помочь в энергообеспечении после того, как Киев объявил президента Лукашенко "самопровозглашенным", ей придется договариваться со всеми наново. Но уже на других условиях, для Украины наверняка менее выгодных", – позлорадствовал четвертый президент.

Говоря об энергетическом кризисе, Янукович заверил, что "расчет исключительно на поддержку из вне – ошибочен, а Запад ничего не будет делать в ущерб себе". Тут он назвал шаги новой стратегии развития страны:

Принятие нейтрального статуса нашего государства под реальные гарантии безопасности со стороны ведущих мировых держав. Это якобы даст возможность остановить эскалацию конфликта на Донбассе, снимет угрозу его перерастания в полномасштабные военные действия, позволит вывести переговорный процесс в рамках Минских соглашений из тупика. Такой шаг, уверен, будет положительно оценен как в РФ, так и в ЕС. "Знаю, что большинство наших граждан поддержит такое решение", – отметил Янукович. Разработка новой стратегии социально-экономического развития Украины – принципиально иной подход к определению ее места в быстро меняющемся мире. Речь идет о создании и возрождении промышленности, продукция которой сможет успешно конкурировать на мировых рынках. Нарушение прав человека, справедливый незаангажированный суд, свобода слова, борьба с коррупцией. Поднять ответственность за нарушение украинского законов и международных конвенций всех органов власти без исключения. Немедленно принять закон, предусматривающих уголовную ответственность. Обретение справедливости. Любой конфликт завершается тогда, когда находятся источники его возникновения. По словам Януковича, почти 8 лет украинцам не хотят сказать правду о событиях на Майдане, о которой большинство из них знает. "Народ сам смог без "следователей" и "прокуроров" понять и определить, кому была выгодна эта трагедия и к чему она привела. Трагедия, которая из-за жажды наживы руководителей Майдана, привела страну к потере территорий, войне и краху. Людей – к горю, обнищанию и безнадежности", – заявил сбежавший президент.

Напомним, Виктору Януковичу, как одному из подозреваемых по делу Майдана, грозит пожизненное наказание в Украине. Следствием установлено, что в период расстрелов в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года экс-президент Украины 11 раз общался по телефону с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

При этом Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отметила, что все подозреваемые по дел, включительно с Януковичем, скрываются на территории России, и врятли понесут наказание. Поскольку страна-агрессор не выдаст украинским правоохранителям фигурантов дела Майдана.

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