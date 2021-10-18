Я против локдауна, но его могут ввести как крайний шаг, – Зеленский

В Украине могут ввести жесткий карантин (локдаун), как крайний шаг в борьбе с пандемией COVID-19. Чтобы избежать этого украинцам нужно вакцинироваться.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью ICTV. Он отметил, что введение локдауна ударит по экономике.

"Все чиновники и все СМИ должны показывать, что людям нужно вакцинироваться. Локдаун по всей стране будет введен только как последний выход из ситуации. Государство будет поддерживать населения в случае введения локдауна", – говорил Зеленский.

Также президент заверил, что система здравоохранения готова к увеличению количества случаев заболевания COVID-19.

Видео дня

"Когда у тебя растет количество людей, ни одна система не выдержит. У нас сегодня одна из крупнейших в Европе систем по количеству тысяч коек, готовности по кислороду. Но 300 или 500 тыс. (пациентов – Ред) никто не выдержит", – говорил он.

По словам Зеленского, наша страна готова к пику штамма коронавируса Дельта. При этом, он считает, что в ближайшие две недели количество заражений пойдет на спад.

"Третья волна – волна (коронавируса – Ред.) "Дельта". Во-первых, мы должны понимать, что она пришла в Украину позднее, чем в Европу и это было, начиная с первой волны COVID-19 – к нам немного позднее приходило. Сейчас мы видим такие цифры и начинаем сравнивать с Европой. Пик "Дельты" сегодня и в ближайшие две недели будет угасать, мне так кажется... Украина готова. Мы можем развернуть 90 тысяч коек в инфекционных больницах с кислородом, с аппаратами ИВЛ", – акцентировал президент.

Кроме того, Зеленский сказал, что по плану в 2022 году, врачи будут получать минимум 20 тысяч гривен зарплаты, а средний медперсонал – до 13,5 тысяч грн.

Как писал OBOZREVATEL, в Минздраве сообщили, что в Украине продолжается рост темпов заболеваемости коронавирусом – более 100 тысяч новых заражений было зафиксировано за последнюю неделю. Но пик COVID-19 ожидают в конце октября и до середины ноября.