Раду хотят сократить с 450 до 300 нардепов: в 'Голосе' заявили о недостатках законопроекта

В законопроекте, предусматривающем сокращение на треть количества народных депутатов Украины (с 450 до 300), есть опасная новация, из-за которой выборы в стране якобы могут стать "средневековыми".

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Юрчишин. "Мы могли бы поддержать сокращение количества депутатов, если бы законопроект №1017 не содержал одной очень опасной новации. Ею предлагается убрать из статьи 76 Конституции то, что выборы в парламент проходят на основе открытого всеобщего равного прямого персонального голосования", – сказал нардеп.

"Предлагается, чтобы парламент избирался неизвестно как", – заявил он.

По его словам, в случае нарушения принципов прямого, тайного и равного голосования выборы в Украине могут превратиться в "средневековые".

В частности, непрямое голосование означает, что партия, которая одержит победу на выборах, будет самостоятельно определять, кто именно из ее членов станет народным депутатом. "Это называется "непрямое голосование" – когда вы голосуете не за кандидата, а за того, кто фактически будет формировать состав Верховной Рады", – пояснил Юрчишин.

Нардеп предположил, что неравное голосования может выглядеть так: "Мы с вами платим разное количество налогов. И тот, кто платит больше, имеет право голосовать, а тот, кто меньше или не платит налогов, потому что пенсионер или социально необеспеченный, не имеет права голосовать. Такое было в Средневековье".

"Почему "слуги" хотят забрать это? У меня единственное объяснение: хотят как-то менять систему, возможно, внедрять электронное голосование, хотя даже в электронном голосовании можно обеспечить секретность", – предположил Юрчишин.

Вместе с тем он добавил, что имеющееся количество нардепов с учетом количества населения Украины соответствует европейским показателям. "Только в Германии депутат представляет больше избирателей, чем в Украине. Во всех европейских странах приблизительная норма представительства – 50-100 тысяч. В Украине сейчас один депутат представляет около 93 тысяч избирателей".

Как писал OBOZREVATEL, 14 января Комитет ВР по вопросам правовой политики одобрил законопроект №1017, предусматривающий сокращение количества народных депутатов с 450 до 300.