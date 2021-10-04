ВСУ отобьют у террористов "Л/ДНР" желание стрелять: эксперт пояснил, чего ждать на Донбассе

Вооруженные силы Украины будут отвечать на обстрелы российских наемников на Донбассе симметричным образом, в частности, с применением тяжелой артиллерии, которая отведена от линии разграничения. Такие действия больше не требуют согласования с высшим военным руководством.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал военный эксперт, директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко. "Мы никогда не начинаем первыми. Но если враг начинает выкатывать на нас танки, применять 152-й калибр, конечно, мы не из стрелкового оружия будем ему отвечать", – заявил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

Комментируя заявление Главнокомандующего ВСУ о том, что отныне украинские военные имеют право отвечать на огонь противника без дополнительных согласований, эксперт отметил, что запрета как такового не было никогда. "Просто была довольно сложная процедура согласования, подавлялась определенная инициативность командиров, чтобы ответного огня было меньше", – пояснил он.

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Отныне решение об открытии ответного огня принимает тот командир, в распоряжении которого находятся огневые средства, которые необходимы для ответа.

"Например, если на взводном опорном пункте находится БМП, которая имеет 30-миллиметровую пушку, то командир этого опорного пункта может принять решение про огонь из БМП. Но если нужна поддержка артиллерии, то решение будет принимать тот командир, в ведении которого находится артиллерия. Например, командир батальона тактической группы или командир бригады", – уточнил Кочевенко.

Он также ответил на вопрос, как отвечать ВСУ на применение российскими наемниками запрещенного Минскими соглашениями артиллерийского оружия крупного калибра.

"Согласно Минским соглашениям, определенная категория оружия отведена на необходимое расстояние. Но все равно она находится в боевой готовности. Если для того, чтобы уберечь жизни наших военнослужащих, чтобы отразить нападение врага, потребуется применить силы и средства, даже запрещенные Минскими договоренностям, мы используем их", – заверил эксперт.

Кочевенко спрогнозировал, что подобные изменения приведут к уменьшению количества атак врага на позиции ВСУ. "Стрелять будут меньше", – сказал он.

"Потому что осознание того, что это не будет безнаказанно и они сразу получат ответ, будет очень серьезным сдерживающим психологическим фактором. Думаю, как минимум, на уровне командира батальона или командира позиции российских оккупационных войск уже не будет желания потренировать свой личный состав стрельбой по украинцам", – сказал эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о снятии всех ограничений в открытии огня в ответ. Согласования с высшим руководством больше не нужно.