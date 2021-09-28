Бойцам ООС разрешили открывать ответный огонь: военный журналист о результатах встречи с главкомом ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный снял все ограничения по открытию огня. Отныне украинские защитники могут отвечать на огонь пророссийских боевиков без согласования с высшим руководством. Командиры на месте сами могут принимать решения в зависимости от ситуации.

Об этом сообщил военный журналист из 503 отдельного батальона морской пехоты Алексей Годзенко, который вместе с другими военкорами и блогерами 28 сентября встретился с главнокомандующим ВСУ. Отмечается, что теперь командирам разрешено применять все доступное вооружение.

"Новая вводная – делать смерть врагам можно и нужно, решение об открытии принимает командир относительно всего доступного ему вооружения", – написал журналист.

Видео дня

Кроме того, главнокомандующий своим приказом лишил военных необходимости заполнять лишнюю документацию.

Также Залужный сообщил, что ударные беспилотники Bayraktar "переехали со складов" и уже выполняют боевые задачи.

Во время встречи главнокомандующего с военкорами ему сообщили о подрыве БК в оккупантов.

"В результате имеем кучу жмуров запоребрикового происхождения", – отметил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки вооруженные формирования России на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, и еще трижды – с утра 28 сентября. Вследствие враждебных действий ранения получили двое бойцов ВСУ. На вражеские провокации наши защитники открыли огонь.