ВСУ должны готовиться к освобождению оккупированных территорий, – генерал-майор Залужный

Вооруженные Силы Украины должны готовиться к ведению наступательных действий по освобождению временно оккупированных территорий. Главнокомандующий ВСУ генерал-майор Валерий Залужный хочет, чтобы военные получили от государства необходимое вооружение и технику. В таком случае военные будут развиваться.

Об этом он заявил на IV Международном волонтерском и ветеранском форуме "Там, где мы – там Украина", который проходит в Киеве 22 августа. Залужный назвал конфликт на востоке Украины войной, которая длится до сих пор.

"Вооруженные силы Украины должны развиваться, должны совершенствовать свою тактику, переоценивать формы и способы применения даже в таких условиях, которые сейчас есть, с целью минимизации потерь. И самое главное – подготовки к ведению наступательных действий по освобождению оккупированных территорий", – подчеркнул генерал-майор.

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Он озвучил свое желание, чтобы ВСУ получали от государства все необходимое, в частности, вооружение и военную технику. Кроме того, заговорил Залужный о "сознательном обществе", чтобы люди не отделяли от себя ветеранов и волонтеров. Если это произойдет, то стена появится и между обществом и ВСУ.

Ранее командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сирский заявлял, что Россия в последнее время нарастила возможности для оперативного перемещения своих войск у границы Украины. Если враг перейдет в наступление, украинские защитники смогут дать ему отпор.

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