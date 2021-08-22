ВСУ должны готовиться к освобождению оккупированных территорий, – генерал-майор Залужный
Вооруженные Силы Украины должны готовиться к ведению наступательных действий по освобождению временно оккупированных территорий. Главнокомандующий ВСУ генерал-майор Валерий Залужный хочет, чтобы военные получили от государства необходимое вооружение и технику. В таком случае военные будут развиваться.
Об этом он заявил на IV Международном волонтерском и ветеранском форуме "Там, где мы – там Украина", который проходит в Киеве 22 августа. Залужный назвал конфликт на востоке Украины войной, которая длится до сих пор.
"Вооруженные силы Украины должны развиваться, должны совершенствовать свою тактику, переоценивать формы и способы применения даже в таких условиях, которые сейчас есть, с целью минимизации потерь. И самое главное – подготовки к ведению наступательных действий по освобождению оккупированных территорий", – подчеркнул генерал-майор.
Он озвучил свое желание, чтобы ВСУ получали от государства все необходимое, в частности, вооружение и военную технику. Кроме того, заговорил Залужный о "сознательном обществе", чтобы люди не отделяли от себя ветеранов и волонтеров. Если это произойдет, то стена появится и между обществом и ВСУ.
Ранее командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сирский заявлял, что Россия в последнее время нарастила возможности для оперативного перемещения своих войск у границы Украины. Если враг перейдет в наступление, украинские защитники смогут дать ему отпор.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Наемники России в течение суток 21 августа трижды нарушили режим прекращения огня. В частности, применяли запрещенные минометы и гранатометы. Раненых среди защитников Украины нет.
В Киеве 22 августа на встрече президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель планируют поднять вопрос Донбасса. В частности, о неэффективности нормандского формата.