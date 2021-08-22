Встреча Зеленского с Меркель опасна, – Климкин

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель может нести потенциальную угрозу. Накануне главе украинского государства следует построить "матрицу игры" с другими западными партнерами.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. "Я вижу большие риски", – подчеркнул дипломат (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца этой новости).

Он пояснил, что Меркель может попытаться убедить Зеленского согласиться на согласованные без участия Украины условия запуска российского газопровода "Северный поток-2".

"Меркель будет говорить Зеленскому: "Владимир, видишь, я скоро ухожу. Я являюсь большим фанатом Украины. Ты не знаешь, какой будет следующая администрация, каким будет следующее правительство в Германии. Лучше договорись со мной на этих условиях", – предположил Климкин.

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По его мнению, Меркель, которая является "фанатом стабильности", рассматривает Украину как потенциальный источник нестабильности для всей Европы и делает определенные шаги, которые, по ее убеждению, смогут уменьшить риски. В частности, пророссийские.

"Если посмотреть на ситуацию из Берлина – с одной стороны, Путин с Лукашенко, классические автократы. С другой стороны – западные общества. В центре – Украина, гибридное общество. Мы не являемся западным, но и не являемся авторитарным обществом. С точки зрения экономики мы также гибридные. Эта гибридность по определению нестабильна", – признал дипломат.

"Германии нужна спокойная ситуация с Украиной, чтобы не создать источник нестабильности для всей Европы. Как с военной точки зрения, так и с точки зрения энергетической безопасности", – добавил он.

Исходя из этого Климкин предложил президенту Украины накануне встречи с Меркель провести ряд консультанций – с США, Польшей, Евросоюзом – чтобы выработать собственный план.

"Я думаю, перед тем, как встречаться с Меркель, Зеленскому или кому-то из его команды следует обязательно попробовать сконтактировать с американцами, с Евросоюзом, с поляками и построить четкую матрицу нашей игры. Время для этого есть, хотя его и мало", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, встреча Зеленского и Меркель запланирована на 22 августа в Киеве. Ранее был обнародован круг вопросов, которые предстоит обсудить лидерам государств.