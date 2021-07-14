Возможный преемник Авакова Монастырский ранее выдал Киве справку о важности его диссертации

Народный депутат от "Слуги народа" ВРУ Денис Монастырский, который может возглавить Министерство внутренних дел, подписал нардепу от ОПЗЖ Ильи Киви справку о практическом применении его научной диссертации.

Документ с подписью Монастырского опубликовало издание "Буквы". В справке отмечено, что результаты научного исследования Кивы вызвали интерес и внедряются в практическую деятельность комитета.

"Заслуживает внимания разработка и четкое описание особенностей и структурного построения механизмов влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности в современной Украине", – говорится в справке.

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Напомним, что 26 апреля депутату Илье Киве присвоили научную степень кандидата наук по государственному управлению после защиты диссертации. При этом на вопросы по работе он ответить не смог.

Пользователи соцсетей высмеяли защиту кандидатской диссертации Кивой, вокруг которой разразился скандал.

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