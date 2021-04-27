НауКИВец и Шариков: украинцы высмеяли скандальную защиту кандидатской Кивы в фотожабах

Пользователи соцсетей высмеяли защиту кандидатской диссертации народным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильей Кивой, вокруг которой разразился скандал.

Украинцы опубликовали массу разных фотожаб, в которых нардепа представили в разных образах (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Так Киву изобразили героем романа "Собачье сердце" Полиграфом Полиграфовичем Шариковым, персонажем фильма "Джентльмены удачи" по кличке "Доцент", а также лауреатом Нобелевской премии по физике Альбетом Эйнштейном.

Напомним, что Кива защитил диссертацию кандидата наук по специальности "механизмы государственного управления". Он заявил, что работал над ней в течение пяти лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время защиты произошло несколько скандалов. В здание Института подготовки кадров Государственной службы занятости Украины сначала пропустили только журналистов телеканалов "1+1", запрещенных Newsone, "112 Украина" и ZIK.

Также он назвал одного из журналистов "дебилом". Кроме того, в его диссертации нашли "воду".