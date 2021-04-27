НауКИВец и Шариков: украинцы высмеяли скандальную защиту кандидатской Кивы в фотожабах

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
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НауКИВец и Шариков: украинцы высмеяли скандальную защиту кандидатской Кивы в фотожабах

Пользователи соцсетей высмеяли защиту кандидатской диссертации народным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильей Кивой, вокруг которой разразился скандал.

Украинцы опубликовали массу разных фотожаб, в которых нардепа представили в разных образах (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Так Киву изобразили героем романа "Собачье сердце" Полиграфом Полиграфовичем Шариковым, персонажем фильма "Джентльмены удачи" по кличке "Доцент", а также лауреатом Нобелевской премии по физике Альбетом Эйнштейном.

Реакция сети на защиту диссертации Кивой.
Реакция сети на защиту диссертации Кивой.
Реакция сети на защиту диссертации Кивой.
Реакция сети на защиту диссертации Кивой.
Реакция сети на защиту диссертации Кивой.
Реакция сети на защиту диссертации Кивой.
Реакция сети на защиту диссертации Кивой.
Реакция сети на защиту диссертации Кивой.
Реакция сети на защиту диссертации Кивой.
Реакция сети на защиту диссертации Кивой.
Реакция сети на защиту диссертации Кивой.
Реакция сети на защиту диссертации Кивой.
Реакция сети на защиту диссертации Кивой.
Реакция сети на защиту диссертации Кивой.

Напомним, что Кива защитил диссертацию кандидата наук по специальности "механизмы государственного управления". Он заявил, что работал над ней в течение пяти лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время защиты произошло несколько скандалов. В здание Института подготовки кадров Государственной службы занятости Украины сначала пропустили только журналистов телеканалов "1+1", запрещенных Newsone, "112 Украина" и ZIK.

Также он назвал одного из журналистов "дебилом". Кроме того, в его диссертации нашли "воду".

Украина"Оппозиционная платформа - За жизнь"Илья Кива