Зеленский предложил кандидата вместо Авакова: имя названо на фракции "СН"

Президент Украины Владимир Зеленский подал кандидатуру Дениса Монастырского, главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, на замену министра внутренних дел Арсена Авакова. Это произошло во вторник, 13 июля, в тот же день, когда глава МВД официально подал заявление об увольнении.

Свое предложение лидер украинского государства озвучил во время заседания парламентской фракции "Слуга народа". Оно началось вечером во вторник. О происходящем на встрече писал народный избранник от СН Александр Качура на своем Telegram-канале.

По его словам, фракция поддержала предложение аплодисментами. Вопрос отставки Авакова будет решаться в четверг, 15 июля, а замены министра внутренних дел Украины – уже в пятницу, 16 числа.

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Напомним, что действующий глава МВД Аваков написал заявление об отставке. Ее должны рассмотреть сперва на заседании фракции "Слуга народа", а затем – в Раде.

Народный депутат ІХ созыва, "Слуга народа" Монастырский попал в Верховную Раду в 2019 году под номером 19 в списке партии. Он стал председателем Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

В 2019 году был представлен в качестве эксперта "Команды Зеленского" по вопросам реформирования правоохранительной системы.

Движение "Чесно" 24 июля 2020 года определило его одним из нардепов, которые подали больше законодательных инициатив в парламент.

Как ранее писал OBOZREVATEL, источники в "Слуге народа" тем временем наиболее вероятным кандидатом на должность министра внутренних дел Украины называли Александра Ефименко, который возглавляет Центр инфраструктуры и технологий МВД.

Собеседник нашего издания называл также Дениса Монастырского и Александра Бакумова.