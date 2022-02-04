Волкер – о перспективах вступления Украины в ЕС и НАТО: этого не произойдет в ближайшие месяцы

Евроинтеграции Украины, как и членства в НАТО не будет в ближайшие месяцы, этот процесс может длиться годами. Но у украинцев нет другого пути, кроме как идти вперед, когда наконец в Европе признают, что наша страна – европейская.

К этому призвал американский дипломат Курт Волкер в интервью каналу "Украина24". Ранее он был постоянным представителем США в НАТО (2008-2009 годы), а также занимал должность специального представителя американского Госдепа по вопросам Украины (2017-2019 годы).

"Мы не можем отрицать, что есть несколько европейских стран, членов НАТО, которые считают, что принятие Украины в Альянс повлечет за собой конфликт с РФ, да и Россия об этом четко заявила", – объяснил дипломат.

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В то же время он выразил убеждение, что для Украины есть только одно направление движения – вперед к членству в НАТО и ЕС. Наше государство Волкер назвал страной с большим набором ценностей и духом, в которой преобладает самосознание.

"И молодые люди уже привержены европейскому делу, поэтому я думаю, что через некоторое время и в Европе признают, что Украина – это европейская страна", – уточнил он.

Дипломат отметил: это не произойдет в ближайшие месяцы, а будет длиться годы, но направление для украинского государства только одно.

В этом же интервью Волкер заявил, что глава России Владимир Путин заплатит огромную цену за агрессию против Украины. Также он подчеркнул, что за свои действия по отношению к соседней стране РФ столкнется с разрушительными санкциями.

Как сообщал OBOZREVATEL, временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин объяснила, почему Украину пока не примут в НАТО. По ее словам, несмотря на то, что страна четко прокладывает свой путь в членство в Альянсе, есть реформы, которые она еще должна реализовать.