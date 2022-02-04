В США объяснили, почему Украина пока не готова к вступлению в НАТО

В Соединенных Штатах Америки уверены, что Украина четко прокладывает свой путь к вступлению в Североатлантический альянс (NATO), однако есть ряд реформ, которые она еще должна реализовать. Среди них те, что касаются оборонного сектора и сил специальных операций.

У НАТО нет требования, но есть "традиция", что границы вступающей в него страны "должны быть незыблемыми". Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в интервью журналистке Наталии Мосейчук, передает ТСН.

По словам американского дипломата, присоединение к Альянсу, Европейскому Союзу или любой другой западной организации – "нелегкое".

"Украина же прошла долгий путь к членству и имеет Национальную годовую программу, по которой работает с НАТО каждый год. И которая говорит: здесь такие совместные тренировки и учения мы проводим, там будет такое взаимодействие", – подчеркнула Квин.

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Она напомнила, что недавно наша страна стала партнером расширенных возможностей Альянса. Этот шаг открыл ей доступ к "большей интеграции с натовскими системами". Кроме этого, позволил проводить большее количество общих тренировок и других взаимодействий.

"Также есть некоторые реформы, которые еще должны быть сделаны, и касающиеся не только оборонного сектора, но и сил специальных операций, других секторов. Украина на этом пути, но еще не в конечной точке", – констатировала Квин.

Дипломат предположила, что украинцы "могут быть расстроены из-за того, что нужно работать так тяжело и долго". В то же время выразила убеждение, что "цель западной интеграции этого стоит". Она призвала Украину продолжить работать в этом направлении, которое "приведет ее к желаемой цели".

"У НАТО нет требований о том, что каждая проблема, которую имеет страна, должна быть решена. Другими словами, что границы являются незыблемы. Впрочем, существует традиция, по которой подобные вещи должны быть решены, прежде чем страна присоединится к НАТО", – уточнила представитель США.

Она выразила надежду на то, что разумное решение ситуации на Донбассе будет найдено, кризис региона и российская агрессия могут быть решены.

"Чтобы Украина могла присоединиться к НАТО без того, чтобы иметь продолжающийся своеобразный конфликт", – подытожила Квин.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс принял решение о принятии Украины и Грузии. Однако конкретные сроки пока не установлены.