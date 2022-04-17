Зеленский пригласил Макрона в Украину увидеть своими глазами зверства войск РФ

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил своего французского коллегу Эммануэля Макрона приехать в Бучу и посмотреть на то, во что превратили российские оккупанты мирный украинский город. Так глава Украинского государства отреагировал на упрек Макрона в сторону Байдена за то, что тот назвал преступления путинской армии на Киевщине геноцидом украинского народа.

Может тогда, предположил Зеленский, Макрону станет понятнее, что то, что творит Россия с украинцами - это страшнее, чем просто война. Об этом президент Украины сказал в интервью CNN.

Зеленский отметил, что полностью согласен с определением, которое дал Байден преступлениям России в Украине.

"Я придерживаюсь того же мнения, что и президент Байден. Посмотрите, что произошло в Буче. Понятно, что это даже не война, это геноцид. Просто убивали людей. Не солдат, людей. Просто расстреливали людей на улицах. Улицы города были устланы трупами", - отметил Зеленский.

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Он также отреагировал на упрек к Байдену со стороны Макрона, упорно пытающегося в ходе длительных телефонных переговоров убедить Путина прекратить войну. Президент Франции, комментируя слова американского коллеги о геноциде украинцев Россией, отметил, что не считает конструктивным применять "подобную риторику".

В ответ Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Франции пригласил его посетить Украину и собственными глазами увидеть, что творила армия Путина с мирными жителями.

"Я думаю, что он (Макрон. - Ред.) хочет предпринять какие-то шаги для того, чтобы Россия вела диалог. Я просто сказал ему, что хочу, чтобы он понял, что это не война, а не что иное, как геноцид. Я пригласил его приехать у Украину, когда у него будет возможность. Он приедет и увидит, и я уверен, что он поймет", - сказал Зеленский.

Также украинский президент выразил надежду, что Байден, который на днях заявил, что готов посетить Киев, таки прибудет в Украину с визитом.

"Думаю, что (визит. - Ред.) будет. Я имею в виду, конечно, его (Байдена. - Ред.) решение. А также от ситуации с безопасностью зависит — я имею в виду это — но я думаю, что он лидер Соединенных Штатов, и поэтому он должен приехать сюда, чтобы увидеть", - сказал Зеленский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что после случившегося в Буче премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Путин не хочет прекращать огонь и встречаться с Зеленским, звонки ему бессмысленны. Президент государства-агрессора, по наблюдениям главы итальянского правительства, не собирается останавливать войну и прекращать убийства мирных украинцев.