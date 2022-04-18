'Мы бьемся за будущее наших детей': украинский защитник рассказал о трогательном моменте в центре для беженцев

Мужество и храбрость украинских воинов с начала полномасштабного вторжения России в Украину оценил весь мир. И причина этой храбрости и самоотверженности украинских защитников в том, что в отличие от агрессора украинцы бьются за будущее своих детей, а не за сумасшедшие фантазии президента-диктатора.

Украинский защитник и военный эксперт Юрий Кочевенко рассказал о встрече с маленькой девочкой Ульяной, которая помогла ему осознать настоящую цель борьбы (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Он рассказал, что несколько дней назад оказался в одном из мест, где помогают беженцам. Там к нему прямо во время делового разговора подошла незнакомая маленькая девочка и обняла. Она так и стояла, обняв защитника, пока он не завершил разговор.

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"Ее звали Уляна. На память я подарил ей козака с моего бронежилета. А мне Уляна подарила, что-то гораздо большее – осознание того, за что мы бьемся", – написал Кочевенко.

Военный отметил, что эта встреча позволила понять, что "мы бьемся за будущее наших детей".

"Чтобы они могли мирно и счастливо жить на нашей, Богом нам данной, украинской земле. Я никогда не забуду тебя Уляночко и твои искренние детские объятия", – рассказал мужчина.

Он добавил, что украинские защитники будут бить "рашистскую дрянь" за всех украинских деток, "и погибших, и живых, и еще не рожденных".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть растрогало видео с маленькой украинкой Алисой, которая вместе с мамой-медиком более 50 дней находится в одном из бункеров завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Гражданских людей с детьми не могут эвакуировать из Мариуполя из-за постоянных обстрелов города российскими оккупантами, которые не придерживаются никаких обещаний по поводу открытия гуманитарных коридоров.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потерял любое доверие к обещаниям российских переговорщиков по Мариуполю. Они сорвали даже договоренности, исполнение которых лично гарантировал президент Турции Реджеп Эрдоган.