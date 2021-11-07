"Это цена президенства": в сети обсуждают "седину" Зеленского. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое "спортивное" фото, на котором кажется, что у 43-летнего политика появилась седина. Внешность украинского лидера стала предметом бурных обсуждений в сети.

Новый снимок глава украинского государства обнародовал в воскресенье, 7 ноября, в личном Instagram-аккаунте. Он сделал селфи в спортивной форме, очевидно, сразу после утренних физических упражнений. На заднем фоне фотографии видно тренажеры.

В посте Зеленский поздоровался с подписчиками и пошутил, что "сушит кофту", намекая на активные физические нагрузки.

"До свидания, вчерашний ужин. Заслужил обед", – написал президент, добавив хештег "здоровая Украина".

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Всего за несколько часов сообщение политика собрало более 115 тыс. лайков, а также тысячи комментариев. Многие пользователи социальной сети заметили, что у Зеленского с правой стороны головы видно несколько светлых прядей волос.

Возможно, это всего лишь игра света, так как еще недавно седины у президента на фотографиях не было.

К примеру, за три дня до этого глава государства постил в Instagram снимок с открытия Всеукраинского форума "Украина 30". Там прическа мужчины не вызывала вопросов.

Под новым постом подписчики пишут, что Зеленский выглядит не только поседевшим, но и уставшим. "Грустные глаза, поседевшие волосы... Это цена президентства", – написала одна из интернет-пользовательниц.

"Седеет дядя", "Я бы сама уже поседела", "Подменили Зеленского, это клон", – пошутили некоторые подписчики.

Как писал OBOZREVATEL, 5 ноября президент Владимир Зеленский подписал нашумевший закон об олигархах. Он был принят Верховной Радой со взаимоисключающими нормами, но затем исправлен.