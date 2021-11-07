"Это цена президенства": в сети обсуждают "седину" Зеленского. Фото

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Политика
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Президент Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое "спортивное" фото, на котором кажется, что у 43-летнего политика появилась седина. Внешность украинского лидера стала предметом бурных обсуждений в сети.

Новый снимок глава украинского государства обнародовал в воскресенье, 7 ноября, в личном Instagram-аккаунте. Он сделал селфи в спортивной форме, очевидно, сразу после утренних физических упражнений. На заднем фоне фотографии видно тренажеры.

В посте Зеленский поздоровался с подписчиками и пошутил, что "сушит кофту", намекая на активные физические нагрузки.

"До свидания, вчерашний ужин. Заслужил обед", – написал президент, добавив хештег "здоровая Украина".

Видео дня

Всего за несколько часов сообщение политика собрало более 115 тыс. лайков, а также тысячи комментариев. Многие пользователи социальной сети заметили, что у Зеленского с правой стороны головы видно несколько светлых прядей волос.

"Седина" Владимира Зеленского
Пост президента в социальной сети

Возможно, это всего лишь игра света, так как еще недавно седины у президента на фотографиях не было.

К примеру, за три дня до этого глава государства постил в Instagram снимок с открытия Всеукраинского форума "Украина 30". Там прическа мужчины не вызывала вопросов.

За три дня до этого седины не было

Под новым постом подписчики пишут, что Зеленский выглядит не только поседевшим, но и уставшим. "Грустные глаза, поседевшие волосы... Это цена президентства", – написала одна из интернет-пользовательниц.

"Седеет дядя", "Я бы сама уже поседела", "Подменили Зеленского, это клон", – пошутили некоторые подписчики.

Комментарии под фото президента Украины
Пользователь пошутил, что политика "подменили"
Реакция на фото
Зеленского назвали уставшим
Комментарии под постом
Некоторые заметили у него "грустные глаза"
Реакция пользователей соцсети
Комментарий под новым фото президента
Зеленский на совещании

Как писал OBOZREVATEL, 5 ноября президент Владимир Зеленский подписал нашумевший закон об олигархах. Он был принят Верховной Радой со взаимоисключающими нормами, но затем исправлен.

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