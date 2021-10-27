Потрясающее по наглости и беспомощности заявление представителей ОРДЛО по поводу состава украинской делегации на переговорах в рамках ТКГ в Минске.

Самое смешное, кстати, даже не содержание этого заявления (требования?), а источник. Озвучила требование к Украине некто "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова. Так вот, никаких "ДНР" или "ЛНР" в переговорном процессе нет и быть не может. В сотый раз повторяю — ТРЕХсторонняя контактная группа так называется, потому что там три стороны. На этом уровне математику и русский язык понимают даже "омбудсмены ДНР", смею надеяться. Это даже не начальная школа, цифре три учат в детском садике.

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Эти три стороны — Украина, Россия и посредник в переговорном процессе – ОБСЕ. Так записано, так и происходит. Все попытки посадить за стол посторонних по реальному эффекту сравнимы с желанием одной из сторон во время переговоров держать на руках кота или хомячка в ладошке. Не криминал, но пусть животные смотрят молча, а не пытаются принять участие в переговорах.

Теперь по сути пожеланий этой "не стороны" переговоров. Почему мы вообще обращаем внимание и говорим о смысле? Потому что у них нет своего мнения, они озвучивают хотелки Кремля.

Так вот, устами своих марионеток Москва делает нам тонкий такой намек. Мол, неплохо бы провести ротацию в украинской делегации. Убрать нардепа от "Слуги народа" Третьякову и заменить ее, цитирую — "профессиональным и договороспособным представителем".

А кто же этот невостребованный до сих пор профессиональный и договороспособный представитель? Где?! Подсказка Кремля – тут же, в следующем абзаце. Опять цитирую: "Наиболее подходящей на эту позицию мы считаем кандидатуру политического и общественного деятеля Виктора Медведчука, который имеет успешный опыт работы на Минской площадке".

Когда в Киеве перестали смеяться и перебирать варианты нецензурных ответов – ограничились дипломатичным и исключительно от представителей ТКГ "Мерси, но сие невозможно".

Да, недорогие друзья. Это раньше Медведчук "имел успешный опыт работы на Минской площадке", летал в Москву и привозил какие-то предложения. Якобы по личной просьбе Ангелы Меркель, во что я ни секунды не верил еще до публикации скандальных пленок. А сейчас у нас поменялся президент, если вы не в курсе — фамилия нового Зеленский. Поменялся генпрокурор и состав СНБО. И Медведчук под домашним арестом. И самолеты его под санкциями — не летают. Обвиняют Медведчука сейчас в госизмене.

Кстати, домашний арест по такой статье – это необъяснимая гуманность украинского суда. Генпрокуратура просила СИЗО с альтернативой залога в миллиард. Времена меняются и, очень надеюсь, это только начало раскрутки процесса.

Так что, как это на дипломатическом языке сказать? Не знаю. Отвечу, как в детстве мамы говорили друзьям нагрешившего ребенка: Витя гулять не выйдет, он наказан...

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