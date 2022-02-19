В случае открытой агрессии против Украины Путин получит 'еще больше НАТО' у своих границ, – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае открытой российской агрессии против Украины лидер Кремля Владимир Путин "получит еще больше военных Альянса у своих границ". Он подчеркнул, что НАТО является оборонительным альянсом.

Альянс не угрожает России или кому-либо еще, но примет все необходимые меры для защиты и обороны всех союзников. Об этом он рассказал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы укрепляем наши силы сдерживания и обороны по всему Североатлантическому союзу. Чтобы избежать каких-либо просчетов или недопонимания в отношении нашего непреклонного обязательства защищать друг друга. Так что, если цель Кремля состоит в том, чтобы у границ России было меньше НАТО, он получит только больше НАТО", – отметил генсек НАТО.

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Он также добавил, что если Россия захочет разделить НАТО, то получит только еще более сплоченный Альянс.

По словам Столтенберга, за последние годы всеобщая среда безопасности коренным образом изменилась в худшую сторону. Поэтому нужно делать все возможное, чтобы связь между Америкой и Европой оставалась такой же крепкой, как и прежде.

Он подчеркнул, что Россия безжалостно стягивает войска в Украину и вокруг нее, что является самым большим наращиванием военной мощи со времен холодной войны.

"Мы не знаем, что произойдет. Но риск конфликта реален", – уточнил генсек НАТО.

В то же время, союзники по НАТО продолжают активные дипломатические усилия по поиску политического решения. Однако, несмотря на заявления Москвы, Альянс пока не видит никаких признаков отвода войск или деэскалации. Наоборот, наращивание продолжается.

"Мы продолжаем очень внимательно следить. Мы призываем Россию сделать то, что она говорит, и отвести свои войска от границ Украины", – подчеркнул Столтенберг.

Кроме того, он заявил, что нынешний кризис касается не только Украины, но и для других стран, таких как Финляндия и Швеция. На карту поставлено многое: отношения между НАТО и Россией, европейская и трансатлантическая безопасность и вопрос о том, как должно быть организовано отношения между государствами.

"Москва пытается повернуть историю вспять. И воссоздать свои сферы влияния. Она хочет ограничить право НАТО на коллективную оборону. И требует, чтобы мы вывели все наши силы и инфраструктуру из стран, присоединившихся к НАТО после падения Берлинской стены. Но позвольте мне быть ясным. Мы все союзники по НАТО. И мы стоим как один. И мы всегда будем делать то, что необходимо для защиты друг друга", – резюмировал генсек Альянса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США объяснили, зачем Путин стягивает войска к границам с Украиной. Заместитель госсекретаря Венди Шерман заявила, что президент РФ делает все, чтобы запугивать и сдерживать, пытаясь выбить уступки.

Немецкие журналисты считают, что Путин ищет повод для начала полномасштабной войны с Украиной. Все, что происходит сейчас на Донбассе – так называемая эвакуация граждан из "ДНР" и "ЛНР", массированные обстрелы и провокации, взрыв авто в центре Донецка – это часть сценария, продуманного заранее. В частности, Путин создает провокации и "необходимость" на них реагировать.

О подобном "плане" говорил и государственный секретарь США Энтони Блинкен на конференции по безопасности в Мюнхене 18 февраля. Американский политик заявил: все, что можно наблюдать в настоящее время на Донбассе, является "частью сценария, который уже реализуется".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил: Россия пытается спровоцировать Украину, однако никаких наступательных операций наша страна не планирует. По словам секретаря СНБО, есть угроза, что представители России на Донбассе будут совершать какие-либо провокации, чтобы обвинить в них украинских военных.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный также заявил, что украинская армия не собирается освобождать оккупированные территории и проводить наступательные операции. Он призвал не верить фейкам пропагандистов.

Глава Кремля Владимир Путин сделал вид, что обеспокоен обострившейся ситуацией на Донбассе, в результате которой тяжелая артиллерия повредила объекты социальной структуры и угрожала жизням детей. Российский президент убежден, что повторение подобных инцидентов может предотвратить выполнение Минских соглашений.