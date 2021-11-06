Верховный суд рассмотрит иск Порошенко к Зеленскому из-за 'пленок Бигуса'

Большая Палата Верховного Суда обязала рассмотреть исковое заявление пятого президента, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко к Владимиру Зеленскому по поводу "пленок Бигуса". Подробности решения сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань на своей странице в Facebook.

Юрист напомнил, что Порошенко требует от Владимира Зеленского и Дениса Бигуса опубликовать записи в первозданном виде.

Адвокаты Порошенко летом 2021 года подали иск к президенту Зеленскому с требованием признать противоправным сокрытие от общества "прослушек" и обязать обнародовать все так называемые "записи Бигуса" в первоначальном виде. Порошенко считает, что оригиналы этих записей представляют общественный интерес.

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Производство по иску к общественной организации Денису Бигусу "ТОМ 14" в сентябре открыл Окружной административный суд Киева.

"Пока Денис Бигус размышляет, подавать ли ему в административный суд отзыв на наш иск об опубликовании в первоначальном виде так называемых "пленок Медведчука", мы потихоньку продвигаемся с аналогичным иском к бенефициару бигусовских "видосиков" – президенту Украины Зеленскому", – .

Он также напомнил, что ранее в Верховном Суде исковое заявление к Зеленскому Порошенко было возвращено.

"Исковое заявление к президенту Украины Зеленскому судья Верховного Суда И.А.Гончарова сначала оставила без движения, а потом и вернула. Потому что мы, по мнению судьи, не конкретизировали, какие именно права и охраняемые законом интересы Петра Порошенко нарушаются бездействием Зеленского. Постановление о возвращение искового заявления пришлось оспаривать", – рассказал Головань.

"27 октября 2021 г. Большая Палата Верховного Суда нашу апелляционную жалобу рассмотрела, определение о возвращении искового заявления отменила, дело направила в суд первой инстанции для продолжения разбирательства. Так что придется президенту Зеленскому и его сообщнику Бигусу отвечать по существу. Хотя и в разных, к сожалению, но все же в административных процессах", – резюмировал Головань.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что до конца года Порошенко совершит большое дипломатическое турне. В частности, лидер "Европейской солидарности" с рабочими визитами посетит Нидерланды и Канаду. Он примет участие в Конгрессе и Саммите Европейской народной партии в Роттердаме, а затем – в конференции по безопасности в канадском Галифаксе.