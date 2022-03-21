Верещук на ультиматум оккупантов: 'Ни о какой сдаче Мариуполя речь идти не может, откройте гуманитарный коридор'

Глава министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук ответила на ультиматум России о "сдаче" Мариуполя. Она заявила, что речь об этом идти не может и украинские защитники не сложат оружие.

В комментарии изданию "Украинская правда" вице-премьер-министр отметила, что Министерство обороны страны-агрессора передало в Украину письмо на восемь страниц с предложением про "ультиматум".

Такое же письмо россияне отправили в ООН и Международный комитет красного креста, рассчитывая на то, что эти международные организации смогут "надавить" на Украину, но этого не произошло.

По словам Верещук, МККК и ООН понимают, что фактически это манипуляция и взятие людей в заложники. При этом министр подчеркнула: Украина требует, чтобы оккупанты открыли коридор для эвакуации жителей Мариуполя в Запорожье.

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"Ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может. Мы уже российской стороне об этом сообщили. Я написала: "Вместо того, чтобы тратить время на восемь страниц писем – откройте просто коридор", – сообщила Верещук.

Ранее в Мариупольском горсовете сообщили, что за последнюю неделю несколько тысяч жителей Мариуполя были силой вывезены на территорию России. Захваченных мариупольцев вывозили в фильтрационные лагеря, где оккупанты проверяли телефоны и документы людей. После проверки часть мариупольцев перенаправляли в отдаленные города РФ.

Советник мэра Петр Андрющенко уточнил, что мариупольцев сначала вывезли в Новоазовск, где у них забрали украинские паспорта. Оттуда их перевезли в Таганрог, а затем железнодорожным транспортом в разные экономически депрессивные города РФ.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на Мариуполь российская армия сбрасывает самое большое количество бомб в сутки (по сравнению с другими украинскими н.п.). Предварительно, этот город в Донецкой области подвергается атакам оккупантов с воздуха каждые 15 минут.

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