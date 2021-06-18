Верещук и Омелян устроили перепалку в прямом эфире: закройте рот и давайте оценку своим гиперлупам. Видео

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук и бывший глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян на повышенных тонах поспорили в прямом эфире. Перепалка началась, когда нардеп обвинила Омеляна: мол, когда он был министром, "Укравтодор" стал коррупционной структурой.

После этого бывший глава Мининфраструктуры сказал, что "абсолютно не удивляется", ведь "способности Верещук всем известны". Скандал произошел во время ток-шоу "Народ против" на телеканале "Украина 24" вечером в четверг, 17 июня (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В ответ на реплику оппонента "слуга народа" ответила, что тот переходит на личности.

"Вы меня сюда пришли оценивать, давать оценку моим способностям?" – спросила она, посоветовав мужчине говорить лучше "о себе и своих способностях".

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Омелян начал оправдываться, заговорив о якобы коррупции во время программы президента "Большое строительство". Он утверждает, что в 2020 году там "было украдено около 40 млрд гривен".

"Оценивайте гиперлуп, который вы "построили", и себя как министра", – парировала Верещук.

Экс-министр попытался ответить, но Верещук продолжила: "Вы будете оценивать свою жену или еще кого-то, если вы хотите давать оценку моим способностям. Закройте рот, ко мне не обращайтесь, давайте оценку себе и своим гиперлупам".

Омелян после этого вспомнил о нашумевшей рекламе "слуги", которую она записала перед выборами мэра Киева.

"Придет осень – готовьте зонтик", – сказал он.

Напомним, что в октябре-2020 Верещук как кандидат в мэры столицы снимала агитационное видео: как она в желтом плаще и с зеленым зонтом "летала" над Киевом. В сети ролик вызвал резонанс, а "слугу" в шутку сравнили с Мэри Поппинс. Позже она заявила, что не считает плагиатом свой видеоролик, идея ей нравится, и она "ни секунды не жалеет". Позже в сети появилось новой ролик нардепа с зонтиком.

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