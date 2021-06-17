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Депутаты устроили драку в Раде после слов о конце "эпохи бедности". Видео
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В четверг, 17 июня, в Верховной Раде произошла потасовка между депутатами из "Слуги народа" и ОПЗЖ. Причиной стала дискуссия о том, когда закончится "эпоха бедности".
Так, нардеп от "слуг" Никита Потураев заявил, что это произойдет тогда, когда "расстреляют ОПЗЖ". После его слов к трибуне подбежали представители этой фракции, началась толкотня. Трансляцию ведет телеканал "Рада".
Спикер парламента Дмитрий Разумков вынужден был объявить перерыв в заседании на 15 минут.
Впоследствии Потураев извинился с трибуны за свою реплику.
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