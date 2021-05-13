Экс-нардеп Барна устроил драку со "слугой" в прямом эфире и обозвал его "зеленым быдлом". Видео

Экс-нардеп Олег Барна подрался с народным депутатом от партии "Слуга народа" Дмитрием Соломчуком в прямом эфире. Между политиками произошла потасовка, но их разборонили.

Инцидент случился во время ток-шоу "Политика без правил" в четверг, 13 мая, темой которого был рынок земли. Роликом поделился YouTube-канал "ПравдаТут" (чтобы посмотреть видео драки, доскролльте страницу до конца).

Сперва конфликт между парламентариями был словесным. Барна грубо обратился к оппоненту, сказав: "Не веди себя как быдло зеленое". Микрофон "слуги" был какое-то время отключен, хотя было слышно, что он что-то ответил Барне.

После этого бывший народный депутат резко встал со своего места и набросился на соседа. В итоге Соломчук также поднялся, но Барна повалил его на кресло.

Экс-нардеп наносил удары в основном руками, а также стал тянуть "слугу народа" за ногу. Народный избранник нового созыва пытался отбиваться.

Ведущие в это время звали охрану и пытались успокоить политиков.

Как ранее писал OBOZREVATEL: