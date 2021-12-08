Вербшоу рассказал, что может остановить Путина от агрессии против Украины

Почетный член Атлантического Совета, заместитель Генерального секретаря НАТО в 2012-16 годах Александр Вершбоу считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин, чтобы не вызвать масштабный ответ со стороны НАТО и Запада, может использовать против Украины ограниченную агрессию. Чтобы этого не допустить, Украине важно иметь поддерживающую ее коалицию.

Вершбоу подчеркнул, что Путин заплатит очень высокую цену, если все-таки решит напасть на Украину. Об этом он рассказал во время онлайн-дискуссии Киевского Форума безопасности и Атлантического Совета.

"Если Путин прибегнет к широкомасштабной агрессии, то союзники окажут стопроцентную поддержку Украине. Но он может прибегнуть и к такой ограниченной какой-то агрессии, для того, чтобы не вызвать массивного ответа со стороны Альянса и Запада", - сказал Вершбоу.

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Он добавил, что на данный момент важнейшим аспектом ответа администрации президента США Джо Байдена на угрозу российской агрессии является активное сотрудничество с союзниками на политическом уровне.

Экс-заместитель генсека НАТО отметил, что это уже дает свои результаты, так как глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что ЕС наложит серьезные санкции на Россию, если будет агрессия. Кроме того, Байден консультировался с Великобританией, Францией, Италией, Германией в понедельник, 6 декабря, и четко высказал свою позицию по поводу действий Путина.

По словам Вершбоу, европейские политики двигаются в правильном направлении в контексте санкций. Но они могут сделать больше в плане помощи украинской армии.

Он также убежден, что НАТО как организация также должна занять свою четкую и жесткую позицию, не только в риторике, но и для того, чтобы более эффективно помогать Вооруженным Силам Украины.

Кроме того, почетный член Атлантического Совета подчеркнул, что Путин должен отдавать себе отчет, что за эту агрессию, он заплатит очень высокую цену, "в том числе и жертвами на поле боя" и санкциями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были обнародованы новые доказательства стягивания войск России к границе Украины. Речь идет о нескольких танковых дивизиях и военных формированиях.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО не считают, что Россия блефует, наращивая концентрацию своих войск возле границы с Украиной.

Разведка Соединенных Штатов Америки продолжает наблюдать за передвижением российских войск у украинской границы и фиксирует увеличение их численности. В США призывают Кремль быть более прозрачными и озвучить истинные намерения скопления своих сил.

Украинская сторона не исключает наступления российских регулярных войск и готовится к любому варианту развития событий. Наступления Украина ожидает как на востоке, юге, так и на севере страны.

Страны, которые являются членами Североатлантического альянса (НАТО), должны разместить свои войска в Украине на ротационной основе. Это необходимо для того, чтобы сдерживать Россию от военных действий. Такое мнение высказал бывший советник 45-го президента США по национальной безопасности Джон Болтон.Будущий канцлер Германии, член Социал-демократической партии Олаф Шольц выразил обеспокоенность по поводу стягивания российских войск к границе с Украиной. По его словам, за этой ситуацией пристально наблюдают Германия, Европа и США.