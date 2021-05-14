Венедиктова ответила, будет ли обжаловать домашний арест Медведчука

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что она намерена обжаловать решение суда о домашнем аресте для нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Напомним, политика подозревают в государственной измене.

Соответствующее заявление она сделала в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online в пятницу, 14 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Венедиктова подчеркнула, что она, как генпрокурор, недовольна решением суда, ведь она просила для Медведчука ареста и залога.

"Если прокурор с чем-то пришел, то он хочет быть уверен в том, что он просит, поэтому я ознакомлюсь с решением суда, чтобы мы понимали мотивацию. Я уверена в своих действиях. Для объективности я изучу все, прочитаю – и как человек, который уверен в том, с чем я выступаю, я буду, конечно, идти дальше", – сказала она.

Ранее Венедиктова сообщила, что прослушивание Медведчука было законным. По ее словам, речь идет о контрразведывательных мерах.

Напомним, Венедиктова ответила, уйдет ли она в отставку, если обвинения против Медведчука развалится, а суд оправдает нардепа.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения двум народным депутатам Украины: Медведчуку и Тарасу Козаку.

Также 11 мая в дом Медведчука на улице Монтажников в Киеве с обысками пришла СБУ.

Стало известно, что подозрения касаются госизмены и покушения на разграбление государственных ресурсов на оккупированной территории (ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 і ч.1 ст.438 УК Украины).