Венедиктова ответила, будет ли обжаловать домашний арест Медведчука
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что она намерена обжаловать решение суда о домашнем аресте для нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Напомним, политика подозревают в государственной измене.
Соответствующее заявление она сделала в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online в пятницу, 14 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Венедиктова подчеркнула, что она, как генпрокурор, недовольна решением суда, ведь она просила для Медведчука ареста и залога.
"Если прокурор с чем-то пришел, то он хочет быть уверен в том, что он просит, поэтому я ознакомлюсь с решением суда, чтобы мы понимали мотивацию. Я уверена в своих действиях. Для объективности я изучу все, прочитаю – и как человек, который уверен в том, с чем я выступаю, я буду, конечно, идти дальше", – сказала она.
Ранее Венедиктова сообщила, что прослушивание Медведчука было законным. По ее словам, речь идет о контрразведывательных мерах.
Напомним, Венедиктова ответила, уйдет ли она в отставку, если обвинения против Медведчука развалится, а суд оправдает нардепа.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения двум народным депутатам Украины: Медведчуку и Тарасу Козаку.
Также 11 мая в дом Медведчука на улице Монтажников в Киеве с обысками пришла СБУ.
Стало известно, что подозрения касаются госизмены и покушения на разграбление государственных ресурсов на оккупированной территории (ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 і ч.1 ст.438 УК Украины).
Кроме того, Служба безопасности Украины опубликовала разговор Медведчука с высокопоставленным чиновником российского правительства о переоформлении предприятия для захвата оккупантами собственности в Крыму.
12 мая он побывал в Офисе генпрокурора и получил подозрение в государственной измене.