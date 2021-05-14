Венедиктова озвучила условия отставки и назвала свое кресло 'электрическим'

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сказала, что она пришла на эту должность не для того, чтобы держаться за свое кресло. Ее цель – делать свою работу честно и в максимальном объеме.

Соответствующее заявление она сделала в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online в пятницу, 14 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вы думаете, у меня такое прекрасное кресло? Для человека, который пришел из университета, для достаточно взрослой и свободолюбивой женщины, у меня кресло электрическое", – сказала Венедиктова.

По словам Венедиктовой, для ее отставки должны быть четкие и понятные основания и провал дела Виктора Медведчука в суде не является одним из них. Так, она может покинуть пост, только если решит, что совершила неэтичный профессиональный поступок. Также ее может уволить Верховная Рада.

"Если не будет приговора суда (обвинительного в отношении Медведчука – Ред.) – друзья, но я честно сделала свою работу. Подготовила подозрения и отстаивала их. Я честно с ними иду, а судьи и сторона защиты считают по-другому", – отметила генпрокурор.

Она подчеркнула, что несет юридическую ответственность за свои действия, поэтому сейчас не время "бросаться словами".

Как сообщал OBOZREVATEL, расследование против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука находится на досудебной стадии. Однако подробности пока нельзя разглашать.