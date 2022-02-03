Макрон позвонил Зеленскому после разговора с Путиным: подробности

Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский 3 февраля провели телефонный разговор. Он состоялся сразу после переговоров французского лидера с российским президентом Владимиром Путиным.

Кратко о сути беседы Зеленский сообщил в Twitter. Он отметил, что стороны обсудили вопросы безопасности и активизации "нормандского формата".

"Продолжили диалог о противодействии вызовам безопасности и активизации "нормандского формата". Согласовали совместные действия для поддержания устойчивости Украины и усиления финансового и экономического взаимодействия", – уточнил президент Украины.

Это уже вторая беседа между лидерами Франции и Украины за шесть дней.

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Отметим, что переговоры с Зеленским Макрон провел сразу после того, как созванивался с Путиным.

В этот день французский лидер также общался с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем и президентом Польши Анджеем Дудой.

Елисейский дворец пока не обнародовал деталей разговоров с Зеленским и Путиным. Однако появились некоторые подробности на сайте Кремля.

Там сказано, что стороны "продолжили предметный диалог по ситуации вокруг Украины".

В то же время Путин опять заявил о каких-то "провокационных высказываниях" украинского руководства, которые "идут вразрез с Минскими соглашениями".

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 1 февраля посетил Украину и встретился с Зеленским. После переговоров британский премьер довольно резко высказался об агрессивных намерениях Кремля, пригрозив Путину последствиями. На следующий день он созвонился с президентом РФ.