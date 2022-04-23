В Украину приедет Блинкен и глава Пентагона: Зеленский назвал дату

В воскресенье, 24 апреля, в Украину прибудет государственный секретарь США Энтони Блинкен. Вместе с ним с визитом также приедет глава Пентагона (Министерства обороны США) Ллойд Остин.

Об этом в субботу вечером, 23 апреля, во время пресс-конференции насчет войны в Украине сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Стало известно, что стороны обсудят на переговорах.

"Там мы будем обсуждать наше стратегическое партнерство и укрепление военной помощи", – сказал президент.

В частности, они могут говорить об оружии, которое нужно Украине для борьбы с оккупантами, и о темпах его поставки. Глава государства подчеркнул, что в последнее время взаимопонимание между двумя государствами насчет вооружения улучшилось.

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"Хочется, чтобы кроме нашего народа, у нас еще было тяжелое и мощное оружие", – сказал украинский лидер.

Зеленский также ожидает, что когда станет достаточно безопасно, в Украину приедет и президент США Джо Байден, чтобы лично выразить поддержку украинскому народу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Глава Пентагона подтвердил неизменную и постоянную поддержку вооруженных сил Украины на фоне нового наступления российских войск на востоке нашей страны.