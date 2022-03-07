В украинской разведке раскрыли планы войск РФ, которые они прикрывают 'гуманитарными коридорами'

Настоящие цели "гуманитарных коридоров" российских оккупантов в Украине – ротация личного состава, вывоз тел и раненых, формирование "живого щита". В частности, путинские войска намерены ввести режим прекращения огня, чтобы вывести украинцев из уничтоженных населенных пунктов Киевщины в направлении Беларуси.

Об этом сообщили в Facebook Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Отмечается, что в дальнейшем их должны были доставить авиационным транспортом на территорию государства-оккупанта.

"По аналогичному принципу планировалась организация "гуманитарных коридоров" в Харьковской и Сумской областях. Людей должны были отправить на российскую территорию железнодорожным и автомобильным транспортом", – пояснили в ГУР Минобороны.

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В ведомстве объяснили, что это нужно оккупантам для:

создания оснований для легального прибытия на украинскую территорию крупного грузового транспорта государства агрессора;

организация скрытого вывоза тел погибших оккупантов и раненых;

скрытая ротация личного состава армии-оккупанта, понесшего тяжелые потери во время боев;

подвоз дополнительной техники, боеприпасов, горючего;

накопление наших граждан с целью использования их в качестве заложников и живого щита.

Отмечается, что на территории государства-оккупанта украинцам не могут быть обеспечены законные гражданские права и надлежащая помощь. В ГУР предупредили, что граждане будут подвергаться давлению со стороны спецслужб и репрессивных структур оккупанта.

"Подобные акции не имеют ничего общего с реальными гуманитарными мерами. Они направлены лишь на дальнейшее развертывание кровавого конфликта, от которого уже погибли тысячи человек. Для украинских граждан подобный "коридор" может стать настоящим коридором в ад", – отметили в ведомстве.

Там напомнили, что подобную практику широко применяла нацистская Германия во время Второй мировой войны. Позднее международный трибунал в Нюрнбеге признал это преступлением против человечности и нарушением норм международного права.

"Единственное правильное решение в этой ситуации – это организация безопасных коридоров для вывода мирного населения на подконтрольные Украине территории или территории дружественных государств. Где люди, пострадавшие от действий оккупанта, смогут получить надлежащую помощь и поддержку", – отметили в Минобороны.

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