В РФ запустили очередной фейк: Украину обвинили в срыве эвакуации в Мариуполе, показав взорванный в Ирпене мост

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Российская пропаганда пытается обвинить в срыве эвакуации из Мариуполя украинскую сторону. Они выдали взорванный в Ирпене мост за мариупольский.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО. В то же время эвакуацию сорвала сама страна-агрессор, открыв огонь.

"Российская пропаганда за выдала попытку украинских военных якобы недопустить жителей Мариуполя воспользоваться гуманитарным коридором, проиллюстрировав это настоящим фото, но не Мариуполя, а разрушенного моста Ирпень", – сказано в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Россия 5 марта пообещала прекратить огонь, чтобы жителей Мариуполя и Волновахи можно было вывезти из этих населенных пунктов, которые агрессор интенсивно обстреливает.

Однако уже в 11:45 агрессор нарушил свои же обещания и возобновил огонь.

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