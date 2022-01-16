В Украине с 16 января вступили в силу новые требования к русскоязычным печатным СМИ: что изменится

16 января 2022 года в Украине вступили в силу отдельные положения 25 статьи закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно им, русскоязычные печатные СМИ смогут распространяться на территории нашей страны при условии, "что будет одновременно издаваться тираж этого издания на государственном языке".

Об этом в своем Facebook написал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Как говорится в документе, все языковые версии должны издаваться под одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати. При этом их выпуски должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и издаваться в один день.

Кроме того, подписка на печатные СМИ на иностранных языках станет возможна при условии возможности подписки в Украине на такое же издание на государственном языке. А в местах распространения печатных СМИ издания на государственном языке должны составлять не менее 50% названий.

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Указанные положения закона до 16 июля 2024 года не будут распространяться на печатные СМИ, издаваемые исключительно на крымскотатарском языке и других языках коренных народов Украины, на английском или другом официальном языке Евросоюза.

Как отметил Креминь, об этой норме закона все печатные СМИ общегосударственного и регионального уровня были предупреждены еще год назад. Учредители всех медиа, выходивших только на русском языке, и руководители крупнейших изданий, осуществляющих распространение печатных СМИ, получили соответствующие письма. В связи с этим уполномоченный выразил надежду, что "сюрпризов" не будет и все медиа неукоснительно придерживаются закона.

Напомним, 25 апреля 2019 года Верховная Рада Украины приняла в целом исторический законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Принятый закон, переживший 2 тыс. правок, ввел ряд норм использования украинского языка. В частности, закон о языке предусматривает, что в Украине должно издаваться как минимум 50% украиноязычных наименований печатных СМИ, а сайт Верховной Рады по умолчанию должен загружаться на государственном языке. В то же время, обязательность использования украинского не распространяется на частное общение и религиозные обряды.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон о языке. 16 января 2020 вступила в силу статья 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая обязала сферу обслуживания перейти полностью на украинский язык. Таким образом бизнесу дали время подготовиться. Сейчас все поставщики услуг по стране должны общаться с потребителем на украинском языке.

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