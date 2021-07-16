В Украине вступили в силу нормы закона о языке, которые затронут телевидение: все, что нужно знать

В пятницу, 16 июля, в Украине вступил в силу закон о языке. Он предусматривает обязательное использование украинского языка в публичном пространстве.

Так, государственный язык стал обязательным для концертов, развлекательных шоу, выставок, экскурсий, театров и музеев. Об этом в Facebook сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремний.

Кроме того, на украинском языке должны демонстрироваться все фильмы и сериалы на телевидении, а книжные магазины будут обязаны продавать большинство книг на украинском.

Также государственный язык должен использоваться в государственном и коммунальном секторах, в транспорте и заведениях общественного питания, на подписях и маркировке товаров и услуг, в медицинской и образовательной сферах, в интернете и печатных СМИ.

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Однако действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

Отметим, что в среду, 14 июля, Конституционный суд Украины признал конституционным закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Решение было принято на пленарном заседании Большой палаты суда.

Также в соответствии с законом 16 июля в 00:01 началась регистрация на экзамен на уровень владения государственным языком для чиновников и тех, кто претендует на украинское гражданство.

Первые экзамены начнутся уже 19 июля в 9:30. О том, как зарегистрироваться на экзамен для определения уровня владения государственным языком можно и ознакомиться с пошаговой инструкцией можно на странице Национальной комиссии по стандартам государственного языка в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Владимир Зеленский подчеркнул: в Украине разрешено пользоваться любыми удобными языками на бытовом уровне, но государственный – единственный, это украинский. Он и сам часто говорит по-русски, чтобы продемонстрировать указанные принципы.