В Украине проходят промежуточные выборы депутатов Верховной Рады в двух округах: что известно

В воскресенье, 31 октября, в Украине проходят промежуточные выборы депутатов Верховной Рады в двух избирательных округах – на Херсонщине и Черкаcщине. Жители выбирают новых нардепов в общей сложности среди 40 кандидатов.

Также в этот день в стране идут выборы мэров в четырех городах, двух глав поселковых и пяти сельских советов и еще ряд выборов депутатов горсоветов. OBOZREVATEL собрал всю информацию, которая известна на это время.

Они назначены в одномандатных избирательных округах №184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области. Проводятся в связи с получением постановлений ВРУ о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Игоря Колихаева (стал мэром Херсона) и Александра Скичко (назначен главой Черкасской ОГА).

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Для участия в выборах Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала в общей сложности 45 кандидатов в депутаты ВРУ в округах №184 и №197, однако впоследствии отменила регистрацию пяти человек. Так, жители могут выбирать среди 15 представителей в ОВО №184 на Херсонщине и 25-ти – в ОВО №197 на Черкаcщине.

Голосование 31 октября проходит на 188 избирательных участках в Херсонской области и на 141-м – в Черкасской области. Они открылись в 08:00 и будут работать до 20:00.

Глав городских советов 31 октября выбирают в Харькове, Липовце (Винницкая область), Теребовле (Тернопольская область), Комарне (Львовская область).

Напомним: в Харькове выборы мэра стартовали почти через год после того, как скончался переизбранный на третий срок городской голова Геннадий Кернес. Результаты голосования должны стать известны не позднее 12-го дня – 12 ноября 2021 года.

Также проходят выборы:

Улановского сельского головы Хмельницкого района Винницкой области;

Коларовского сельского головы Бердянского района Запорожской области;

Шегиновского сельского головы Яворивского района Львовской области;

Надлацкого сельского головы Голованевского района Кировоградской области;

Малолюбашанского сельского головы Ривненского района Ривненской области;

Смотрицкого поселкового головы Каменец-Подольского района Хмельницкой области;

Кельменецкого поселкового головы Днестровского района Черновицкой области.

В ЦИК подчеркнули, что выборы пройдут во всех запланированных округах. На участок избиратели должны взять не только паспорт, но и личную ручку и антисептик. Кроме этого, обязательно нужно находиться в защитной маске и соблюдать безопасную дистанцию.

Если человек чувствует себя плохо, отдать свой голос он может в отдельной кабинке.

Как сообщал OBOZREVATEL, на выборах нардепов или мэров 31 октября украинцы не имеют возможности голосовать при наличии электронного паспорта. Это потому, что избирательные комиссии в округах не снабдили техустройствами, которые считывают данные из такого документа.