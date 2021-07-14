В Украине нашли монографию Медведчука: критиковал "руку Москвы" и превозносил нацидею

У главы политического совета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука нашли противоречивую монографию, которую он написал еще в 1997 году. Тогда в ней ныне лидер ОПЗЖ, которого по подозрению в государственной измене отправили под домашний арест, критиковал политику Кремля, а также преподносил значение национальной идеи в Украине.

Этой работы нет в открытом доступе в сети или библиотеке им. Вернадского, сообщает движение ЧЕСНО. Активисты обнаружили лишь монографию, созданную на основе диссертации к 25-й годовщине Дня Конституции Украины, в домашней библиотеке выпускника Киево-Могилянской академии и одного из адвокатов.

Монография называется "Современная украинская национальная идея и вопрос создания государства". Она вышла в свет после того, как Медведчук защитил научную работу на звание доктора юридических наук в 1997 году. В частности, в издательстве "Украина", тираж составил 3000 экземпляров. В ней автор, подавая себя за украинского государственного деятеля и патриота, обосновывает необходимость поиска нацидеи и ее основы.

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"Когда читаешь монографию, то создается впечатление, что это труд едва ли не украинского патриота-государственника, который оперирует пафосными эпитетами, сравнивает теоретические концепции и ищет лучший вариант для национальной идеи Украины... Кажется, что в издательстве случайно перепутали авторов или сам Медведчук не читал текста своей научной работы. Она совершенно не соответствует политической карьере, поступкам и позиции пророссийского политика", – прокомментировал парламентский аналитик ЧЕСНО Александр Салиженко.

Отмечается, что в работе ныне оппозиционный политик апеллировал к произведениям украинских писателей Олеся Гончара, Ивана Дзюбы, Лины Костенко и других известных творцов – объяснял, мол, в Украине духовная жизнь по содержанию и сути не укладывалась в шаблоны "московских кремлевских стандартов". В то же время, вспоминая диссидента Дзюбу, скромно умалчивал о личности Василия Стуса, чьим адвокатом был и против воли подсудимого признал его вину.

"Медведчук образца 1997 года обосновывает логичность упадка СССР, критикует экономическую модель СССР, милитаризацию экономики и радуется, что распад СССР для Украины состоялся в целом мирно", – говорится в материале расследователей.

Одной из причин экономического кризиса в Украине автор работы называл внешнюю – "великодержавные амбиции правителей России", а по сути "руку Москвы".

Расследователи привели две цитаты из монографии, за которые Медведчук-адвокат в 1980-м признал бы вину в антисоветской агитации Медведчука-"ученого" с 1997-го.

Цитата о критике народовластия в СССР:

"В советское время, например, много было разговоров о народовластии, участии народа в управлении делами государства и общества. На самом деле все эти лозунги носили искусственный характер и не находили своего воплощения в общественной жизни" (с. 9).

Цитата "о фальши партийной морали":

"Наиболее известным для нас был "Моральный кодекс строителя коммунизма", составленный в "развитом социалистическом обществе", который среди прочего устанавливал и действительно высокие общечеловеческие моральные нормы. К сожалению, они были лишь пропагандистским лозунгом, потому что именно те, кто этот кодекс провозглашал, отнюдь с его установками и требованиями не считались" (с. 39).

Что интересно, сам автор в монографии почти не считался с тезисами, которые приводил о своей национальной идеи. В частности, относительно украинского языка в работе он становится на его защиту.

"В народе, прежде всего среди сельского населения, украинский язык всегда был основным, во-вторых, даже в советское время наиболее решительные представители украинской интеллигенции, в том числе и известные политические деятели, постоянно пытались расширить применение украинского языка в общественной жизни. Словом, борьба за язык шла все время, и это делает честь представителям украинской интеллигенции", – писал Медведчук.

Как известно, когда Медведчук вел дело украинских диссидентов, то пользовался русским языком, к тому же неоднократно выступал за обеспечение статуса этому языку в Украине.

Также Медведчук, который впоследствии ввел темники для СМИ, в своей научной работе выступал "за свободный обмен мнениями в обществе".

"Будет очень удивлена и украинская писательница Оксана Забужко, ведь через труд Николая Рябчука "От "Малороссии" до "Индоевропы": украинские автостереотипы", Медведчук пользуется термином О. Забужко – феномен "национального обморока". Но в то же время полемизирует с Рябчуком, который считает, что украинский народ еще не прошел путь нации и застрял где-то во временах гетманщины. Он берет на себя роль адвоката украинского народа и замечает, что если бы Рябчук был прав и народ не прошел путь нации, то Украина бы не получила государственной независимости", – отметили те, кто ознакомился с работой нынешнего лидера ОПЗЖ.

Они добавили, мол, сомневаются относительно того, что именно Медведчук был автором всей монографии. Подчеркивается, что первые три главы "выглядят скомпилированным текстом", а четвертая написана более целостно. Последний же раздел в большей степени касается не национальной идеи, а принципов государства и разделения властей в Украине того времени.

Также отмечается, что автор часто апеллирует к классикам, однако большинство таких ссылок в монографии сделаны не на первоисточники, а на хрестоматии и статьи в энциклопедии. А еще в работе нашли много повторений из учебника по этногосударствоведению доктора философских наук Юрия Рымаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что Виктор Медведчук до сих пор находится под санкциями, введенными указом президента Украины. По его словам, ограничения относительно политика действуют в полном объеме.