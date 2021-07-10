Данилов: санкции по Медведчуку полностью действуют, "порешать" не выйдет

Подозреваемый в государственной измене глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук продолжает находиться под санкциями, которые были введены решением СНБО и указом президента. К тому же ограничения действуют в полном объеме.

В этом заверил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в Facebook. Он назвал сознательной и целенаправленной дезинформацией общества заявления в СМИ о якобы ослаблении санкционного режима в отношении оппозиционного политика и его активов, или то, что "санкции не работают".

Чиновник напомнил, что соответствующим решением к Медведчуку, который находится под домашним арестом, предусмотрено применение персональных специальных экономических санкций и других ограничительных мер. Так, ему заблокировали активы, ограничили осуществление торговых операций, остановили выполнение экономических и финансовых обязательств, а также сделали невозможным вывод капиталов за пределы Украины и т .д.

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Также секретарь СНБО добавил, что ложной является и информация, которую распространили отдельные меда, о якобы покупке одной из коммерческих структур сети автозаправок, принадлежащей оппозиционному политику.

"Все процессы в части соблюдения и выполнения санкционного законодательства находятся исключительно в правовом поле, а не в подковерном режиме, как к этому привыкли "создатели" коррупционно-олигархической системы. И не важно, касается это отечественной или иностранной компании, которые могут ложно допустить, что имеют карт-бланш на действия вне правового поля Украины", – заявил Данилов.

В своем посте он обратился к "отдельным политическим субъектам", в частности нардепам, посоветовав не пытаться "порешать" в привычный им образ вопрос снятия санкций или их ослабления.

По словам секретаря СНБО, попытка избежать санкций – подобна попыткам избежать уплаты налогов, что "приводят" украинских "бизнесменов к необходимости владеть даже карандашами и бельем через оффшорные компании".

"Поэтому наши правоохранители всегда будут благодарны журналистам и неравнодушным гражданам за помощь в поиске и возвращении активов лиц, на которых наложено украинские санкции", – подытожил Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июля Печерский райсуд Киева продлил на два месяца Медведчуку действие круглосуточного домашнего ареста. Ранее политик пожаловался на ограничение, связанные с арестом. Он заявил, мол, не в состоянии заниматься полноценно своими депутатскими обязанностями.