Печерский суд огласил решение по делу об аресте Медведчука

Печерский районный суд в пятницу, 9 июля, вынес решение по мере пресечения главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку. Политику продлили круглосуточный домашний арест на два месяца.

Так, подозреваемый в государственной измене Медведчук будет находиться под арестом до 9 сентября. Об этом стало известно во время заседания суда в Киеве, которое онлайн транслировало издание "Сегодня" у себя на странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На суде присутствовали однопартийцы Медведчука, в частности Юрий Бойко, Нестор Шуфрич, Наталья Королевская и другие. Заседание началось еще в четверг, 8 июля, и в целом длилось около 13 часов.

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Напомним, что за день до этого, 8 июля, суд не принял решение по мере пресечения Виктору Медведчуку. Рассматривался вопрос продления круглосуточного домашнего ареста политику. Заседание длилось около 13 часов

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