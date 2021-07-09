Печерский суд огласил решение по делу об аресте Медведчука
Печерский районный суд в пятницу, 9 июля, вынес решение по мере пресечения главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку. Политику продлили круглосуточный домашний арест на два месяца.
Так, подозреваемый в государственной измене Медведчук будет находиться под арестом до 9 сентября. Об этом стало известно во время заседания суда в Киеве, которое онлайн транслировало издание "Сегодня" у себя на странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
На суде присутствовали однопартийцы Медведчука, в частности Юрий Бойко, Нестор Шуфрич, Наталья Королевская и другие. Заседание началось еще в четверг, 8 июля, и в целом длилось около 13 часов.
Напомним, что за день до этого, 8 июля, суд не принял решение по мере пресечения Виктору Медведчуку. Рассматривался вопрос продления круглосуточного домашнего ареста политику. Заседание длилось около 13 часов
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
2 февраля 2020 года президент Зеленский своим указом в соответствии с решением СНБО, принятым несколькими часами ранее, ввел санкции в отношении соратника Медведчука Тараса Козака и ряда его компаний.
Основанием для введения санкций стала информация СБУ о причастности Козака к финансированию терроризма. У телеканалов отобрали частоты, на которых они вещали.
Печерский районный суд по делу Медведчука назначил одиозному политику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Адвокаты оспорили это в суде второй инстанции.
21 мая Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляцию по мере пресечения народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и оставил ее без изменения.