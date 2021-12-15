В Украине начал работу Центр развития мира: будет помогать пострадавшим от российской агрессии

В Украине начал работать "Центр развития мира", созданный украинским правительством. Учреждение будет собирать доказательства нарушения прав украинцев на временно оккупированных территориях.

Презентация состоялась в среду, 15 декабря. Ее транслировали на Facebook-странице Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как отметила глава ведомства Ирина Верещук, центр будет способствовать восстановлению справедливости. В частности факты, собранные учреждением и заложенные в реестры, будут переданы в международные суды для исков против России. По словам министра, средства на его деятельность заложены в государственном бюджеты Украины на 2022 году. Наработки, планы и понимание, кто и за какие направления будет отвечать, как заявила Верещук, уже есть.

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"Мы должны восстановить справедливость, потому что пострадали люди", – добавила Верещук.

И.о. директора центра Александр Смирнов во время презентации назвал конкретные задачи центра:

создание государственной системы мониторинга;

документирование нарушений прав человека и международного гуманитарного права;

фиксирование причинения вреда физическим и юридическим лицам в результате вооруженной агрессии;

создание безопасной площадки для поиска взаимопонимания и безопасного диалога.

Смирнов добавил, что каждый человек, чьи права были нарушены, сможет обратиться в учреждение и задокументировать эти факты.

Министр юстиции Украины Денис Малюска в свою очередь отметил, что "Центр развития мира" будет формировать доказательную базу для привлечения к ответственности чиновников РФ и тех, кто на временно оккупированной территории нашего государства, ограничивает или нарушает права граждан Украины.

Напомним: 2 декабря на заседании правительства был утвержден порядок для использования средств по созданию реестров и систем мониторинга Центра развития мира. Таким образом правительство, как уточнил премьер-министр Денис Шмыгаль, дало старт работе учреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал частично приемлемой жалобу Украины против Российской Федерации о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.