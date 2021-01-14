ЕСПЧ частично признал жалобу Украины против России по Крыму

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал частично приемлемой жалобу Украины против Российской Федерации о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.

Такое решение было принято на слушаниях о приемлемости дела "Украина против России", сообщает "Европейская правда". Заседание состоялось 14 января, рассмотрение жалобы ЕСПЧ продолжит позже.

Хотя жалоба признана частично, большинство статей, по которым Украина обвиняет РФ в осуществлении системных нарушений прав человека в Крыму, признаны приемлемыми для рассмотрения по существу.

В частности, будут рассмотрены обвинения по:

ненадлежащему нерасследованию РФ убийств;

практике незаконного лишения свободы и недостойного обращения с людьми;

преследованию нерусскоязычных СМИ и ограничению образования на других языках, кроме российского;

запугиванию и преследованию религиозных лидеров;

автоматическому предоставлению российского гражданства;

ограничению свободного передвижения крымчан на материковую Украину и тому подобное.

В то же время суд отклонил как неаргументированные только обвинения Украины о том, что страна-агрессор после оккупации Крыма установила там "административную практику по убийствам/расстрелам".

Отдельно ЕСПЧ подчеркнул тот факт, что РФ осуществляла "фактический контроль" на территории Крыма с 27 февраля 2014 года, то есть еще до осуществления незаконной аннексии оккупированного ею полуострова.

На основании принятого решения ЕСПЧ должен рассмотреть по существу все пункты обвинений Украины в отношении РФ.

О положительном первом решении по делу "Украина против России" сообщил также правительственный уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина на странице Facebook.

"Прежде чем рассматривать утверждения об административной практике, он должен был рассмотреть, обладает ли Россия "юрисдикцией" по смыслу статьи 1 Конвенции над Крымом с 27 февраля 2014 года и, следовательно, имеет ли она компетенцию рассматривать жалобу. Суд установил, что факты, которые обжаловало правительство Украины, действительно подпадают под "юрисдикцию" России на основании фактического контроля, который она осуществляла над Крымом на эту дату. При принятии этого решения он взял во внимание, в частности, размер и численность увеличившегося российского военного присутствия в Крыму с января по март 2014 года без согласия украинских властей или каких-либо доказательств того, что существовала угроза размещенным там российским войскам", – написал Лищина.

Он подчеркнул, что ЕСПЧ также счел версию правительства Украины последовательной на протяжении всего судебного разбирательства – там предоставили подробную и конкретную информацию, подкрепленную достаточными данными, чтобы доказать, что российские войска "не были пассивными наблюдателями, а принимали активное участие в предполагаемых событиях".

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