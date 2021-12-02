Кабмин дал старт работе Украинского национального центра построения мира: главные задачи учреждения

В Украине создали Национальный центр построения мира. Учреждение будет собирать доказательства нарушения прав граждан Украины на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль в четверг, 2 декабря, на своем канале в Telegram. По словам премьер-министра, Кабмин уже утвердил порядок для использования средств по созданию реестров и систем мониторинга.

Таким образом правительство, как написал Шмигаль, дало старт работе учреждения. Оно сможет собирать соответствующие доказательства, касающиеся фактов нарушения прав украинцев.

Глава украинского правительства подчеркнул: эти факты не должны оставаться без внимания украинской стороны. Власть нашего государства, по его словам, будет добиваться справедливости.

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"Мы будем добиваться справедливости всеми способами, предусмотренными международным правом", – говорится в сообщении чиновника.

Отметим, ранее об инициативе создания такого учреждения сообщала вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее словам, центр полноценно заработает до конца 2021 года. Информация, которая будет зафиксирована учреждением, будет использоваться Украиной для исков в международные суды против Российской Федерации.

По словам Верещук, речь идет о том, что агентство будет формировать реестры нарушений. Возглавляемое ею ведомство будет группировать данные, а юристы и представители Министерства иностранных дел будут подавать иски против РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал частично приемлемой жалобу Украины против Российской Федерации о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.